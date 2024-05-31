Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 17.00 до 17.30 ВСУ продолжили обстреливать Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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