https://ria.ru/20240531/deti-1949707558.html

Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин

Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024

Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин

Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:53

2024-05-31T15:53

2024-05-31T16:02

россия

украина

общество

специальная военная операция на украине

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой."Хорошо, это бог с ним, это все игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы... Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240531/putin-1949709093.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, общество, владимир путин, мария львова-белова