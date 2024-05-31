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Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 31.05.2024 (обновлено: 16:02 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/deti-1949707558.html
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин
Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:53
2024-05-31T16:02
россия
украина
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой."Хорошо, это бог с ним, это все игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы... Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240531/putin-1949709093.html
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россия, украина, общество, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Украина, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин

Путин: работа по воссоединению детей с родителями должна быть вне политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Хорошо, это бог с ним, это все игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы... Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОбществоВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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