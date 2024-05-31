https://ria.ru/20240531/deti-1949707558.html
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин
Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:53
2024-05-31T15:53
2024-05-31T16:02
россия
украина
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949705720_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_48dd9355da3e2a61faf8dd102fc8d1a9.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из РФ и Украины должны воссоединяться со своими родителями, эта работа должна быть вне политики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой."Хорошо, это бог с ним, это все игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы... Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240531/putin-1949709093.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949705720_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_9fa5b8a9fb5272664c23c3f77ae65856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, общество, владимир путин, мария львова-белова
Россия, Украина, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин
Путин: работа по воссоединению детей с родителями должна быть вне политики