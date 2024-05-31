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На красноярского депутата завели дело за мошенничество - РИА Новости, 31.05.2024
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09:54 31.05.2024 (обновлено: 09:57 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/deputat-1949576338.html
На красноярского депутата завели дело за мошенничество
На красноярского депутата завели дело за мошенничество - РИА Новости, 31.05.2024
На красноярского депутата завели дело за мошенничество
Уголовное дело возбудили на депутата Эвенкийского районного совета и двух директоров муниципального учреждения "Центр общественных инициатив и развития туризма" РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:54
2024-05-31T09:57
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на депутата Эвенкийского районного совета и двух директоров муниципального учреждения "Центр общественных инициатив и развития туризма" в Красноярском крае за мошенничество, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале. По данным ведомства, депутат райсовета в 2018 году решил получать зарплату за счет средств бюджета района, но работать при этом не желал. Тогда чиновник "договорился" с директором МБУ "Центр общественных инициатив и развития туризма", чтобы тот помог ему фиктивно трудоустроиться на должность егеря, отметили в надзорном ведомстве. "При добросовестном исполнении обязанностей на вверенной егерю территории должен был развиваться туризм, показ и изучение объектов обзорных экскурсий, разработка программ туров и их проведение. Однако ни одно из перечисленных мероприятий "фиктивным егерем" не выполнялось", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что схему разоблачили только спустя 5 лет, сменившиеся за это время два директора учреждения давали возможность получать зарплату чиновнику. Так, депутат, "работая" егерем, заработал свыше 1,5 миллиона рублей, добавили в прокуратуре. За мошенничество группой лиц по предварительному сговору фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, заключили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
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красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
На красноярского депутата завели дело за мошенничество

На депутата Эвенкийского района завели дело за фиктивное трудоустройство егерем

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на депутата Эвенкийского районного совета и двух директоров муниципального учреждения "Центр общественных инициатив и развития туризма" в Красноярском крае за мошенничество, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, депутат райсовета в 2018 году решил получать зарплату за счет средств бюджета района, но работать при этом не желал. Тогда чиновник "договорился" с директором МБУ "Центр общественных инициатив и развития туризма", чтобы тот помог ему фиктивно трудоустроиться на должность егеря, отметили в надзорном ведомстве.
"При добросовестном исполнении обязанностей на вверенной егерю территории должен был развиваться туризм, показ и изучение объектов обзорных экскурсий, разработка программ туров и их проведение. Однако ни одно из перечисленных мероприятий "фиктивным егерем" не выполнялось", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что схему разоблачили только спустя 5 лет, сменившиеся за это время два директора учреждения давали возможность получать зарплату чиновнику. Так, депутат, "работая" егерем, заработал свыше 1,5 миллиона рублей, добавили в прокуратуре.
За мошенничество группой лиц по предварительному сговору фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, заключили в надзорном ведомстве.
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