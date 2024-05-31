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Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал - РИА Новости, 31.05.2024
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10:01 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/demeshin-1949577723.html
Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал
Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал - РИА Новости, 31.05.2024
Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин снял синий спецсигнал (мигалку) со служебного автомобиля. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:01
2024-05-31T10:01
общество
россия
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
владимир путин
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин снял синий спецсигнал (мигалку) со служебного автомобиля. Жители Хабаровска обратили внимание, что новый глава региона снял синюю мигалку с рабочей машины. В интервью местному телевизионному каналу Демешин рассказал ведущей эфира, почему он это сделал. "Я, как правоохранитель, на машинах с мигалками-то езжу давно и четко понимаю, чья это привилегия. Это привилегия оперативных и экстренных служб. Поэтому если экстренная служба едет спасать человека или едет на происшествие - мигалка уместна. Более того, мы понимаем, что у высшего должностного лица региона эта привилегия есть, но использовать ее надо крайне аккуратно и только там, где есть экстренная необходимость помощи людям. А использовать мигалку для собственного удобства - так чиновники - это слуги народа, а не потребители каких-то высоких ценностей. И, конечно, должны обходиться без этих привилегий в быту", - разъяснил Демешин. С 15 мая Дмитрий Демешин, который с весны 2020 года занимал должность заместителя генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу, назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края. А накануне этого дня, экс-глава региона Михаил Дегтярев стал министром спорта России.
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общество, россия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев
Общество, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Михаил Дегтярев
Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал

Демешин назвал синюю мигалку привилегией оперативных и экстренных служб

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин снял синий спецсигнал (мигалку) со служебного автомобиля.
Жители Хабаровска обратили внимание, что новый глава региона снял синюю мигалку с рабочей машины. В интервью местному телевизионному каналу Демешин рассказал ведущей эфира, почему он это сделал.
«
"Я, как правоохранитель, на машинах с мигалками-то езжу давно и четко понимаю, чья это привилегия. Это привилегия оперативных и экстренных служб. Поэтому если экстренная служба едет спасать человека или едет на происшествие - мигалка уместна. Более того, мы понимаем, что у высшего должностного лица региона эта привилегия есть, но использовать ее надо крайне аккуратно и только там, где есть экстренная необходимость помощи людям. А использовать мигалку для собственного удобства - так чиновники - это слуги народа, а не потребители каких-то высоких ценностей. И, конечно, должны обходиться без этих привилегий в быту", - разъяснил Демешин.
С 15 мая Дмитрий Демешин, который с весны 2020 года занимал должность заместителя генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу, назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края. А накануне этого дня, экс-глава региона Михаил Дегтярев стал министром спорта России.
Дмитрий Демешин
Путин назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края
15 мая, 10:05
 
ОбществоРоссияХабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинВладимир ПутинМихаил Дегтярев
 
 
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