https://ria.ru/20240531/demeshin-1949577723.html

Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал

Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал - РИА Новости, 31.05.2024

Врио главы Хабаровского края снял с машины синий спецсигнал

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин снял синий спецсигнал (мигалку) со служебного автомобиля. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:01

2024-05-31T10:01

2024-05-31T10:01

общество

россия

хабаровский край

хабаровск

дмитрий демешин

владимир путин

михаил дегтярев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946085137_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_8056dac3e8435e8cc0ed6c80c5e5ce8b.jpg

ХАБАРОВСК, 31 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин снял синий спецсигнал (мигалку) со служебного автомобиля. Жители Хабаровска обратили внимание, что новый глава региона снял синюю мигалку с рабочей машины. В интервью местному телевизионному каналу Демешин рассказал ведущей эфира, почему он это сделал. "Я, как правоохранитель, на машинах с мигалками-то езжу давно и четко понимаю, чья это привилегия. Это привилегия оперативных и экстренных служб. Поэтому если экстренная служба едет спасать человека или едет на происшествие - мигалка уместна. Более того, мы понимаем, что у высшего должностного лица региона эта привилегия есть, но использовать ее надо крайне аккуратно и только там, где есть экстренная необходимость помощи людям. А использовать мигалку для собственного удобства - так чиновники - это слуги народа, а не потребители каких-то высоких ценностей. И, конечно, должны обходиться без этих привилегий в быту", - разъяснил Демешин. С 15 мая Дмитрий Демешин, который с весны 2020 года занимал должность заместителя генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу, назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края. А накануне этого дня, экс-глава региона Михаил Дегтярев стал министром спорта России.

https://ria.ru/20240515/khabarovskiy-1946066918.html

россия

хабаровский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, владимир путин, михаил дегтярев