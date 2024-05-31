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Ветеран ВОВ, которому Путин вручил "Золотую Звезду", вернулся в Дагестан - РИА Новости, 31.05.2024
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16:21 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/dagestan-1949717609.html
Ветеран ВОВ, которому Путин вручил "Золотую Звезду", вернулся в Дагестан
Ветеран ВОВ, которому Путин вручил "Золотую Звезду", вернулся в Дагестан - РИА Новости, 31.05.2024
Ветеран ВОВ, которому Путин вручил "Золотую Звезду", вернулся в Дагестан
Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, которому в четверг в Кремле президент России Владимир Путин передал "Золотую Звезду" Героя... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:21
2024-05-31T16:21
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, которому в четверг в Кремле президент России Владимир Путин передал "Золотую Звезду" Героя России, вернулся в Дагестан, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту Махачкалы ветерана встречали родные и близкие, депутат Госдумы Султан Хамзаев, представители правительства республики и мэрии Махачкалы, активисты молодежных движений. "Президент Путин сказал: всем дагестанцам от меня передай привет", – рассказал ветеран. Встречали Садыкова с музыкой и танцами. И сам Герой России не упустил возможности станцевать лезгинку вместе со встречающими. Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков ранее был награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. Звания "Герой России" он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
https://radiosputnik.ru/20240530/nagrady-1949472062.html
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общество, махачкала, россия, сталинград, владимир путин, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Махачкала, Россия, Сталинград, Владимир Путин, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Ветеран ВОВ, которому Путин вручил "Золотую Звезду", вернулся в Дагестан

Ветеран ВОВ Садыков вернулся домой и передал дагестанцам привет от Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков, награжденный званием Героя Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин и участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков, награжденный званием Героя Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков, награжденный званием Героя Российской Федерации. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, которому в четверг в Кремле президент России Владимир Путин передал "Золотую Звезду" Героя России, вернулся в Дагестан, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Махачкалы ветерана встречали родные и близкие, депутат Госдумы Султан Хамзаев, представители правительства республики и мэрии Махачкалы, активисты молодежных движений.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Вчера, 18:02
"Президент Путин сказал: всем дагестанцам от меня передай привет", – рассказал ветеран.
Встречали Садыкова с музыкой и танцами. И сам Герой России не упустил возможности станцевать лезгинку вместе со встречающими.
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков ранее был награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. Звания "Герой России" он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
Путин вручил звезду Героя России столетнему ветерану из Дагестана Ибрагиму-Паше Садыкову - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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