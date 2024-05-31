Ветеран ВОВ, которому Путин вручил "Золотую Звезду", вернулся в Дагестан
Ветеран ВОВ Садыков вернулся домой и передал дагестанцам привет от Путина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков, награжденный званием Героя Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин и участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Султанович Садыков, награжденный званием Героя Российской Федерации. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 31 мая - РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков, которому в четверг в Кремле президент России Владимир Путин передал "Золотую Звезду" Героя России, вернулся в Дагестан, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Махачкалы ветерана встречали родные и близкие, депутат Госдумы Султан Хамзаев, представители правительства республики и мэрии Махачкалы, активисты молодежных движений.
"Президент Путин сказал: всем дагестанцам от меня передай привет", – рассказал ветеран.
Встречали Садыкова с музыкой и танцами. И сам Герой России не упустил возможности станцевать лезгинку вместе со встречающими.
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в том числе в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, Садыков ранее был награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. Звания "Герой России" он удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.