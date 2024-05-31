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ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 31.05.2024

ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:52

2024-05-31T16:52

2024-05-31T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого мая 2024 года около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/belgorod-1949715190.html

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)