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ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 31.05.2024
ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:52
2024-05-31T16:52
2024-05-31T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 16.00 мск уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого мая 2024 года около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила и перехватила шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила и перехватила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью