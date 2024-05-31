https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949662753.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 31.05.2024
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:34
2024-05-31T13:34
2024-05-31T13:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцать первого мая 2024 года около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
МО: ПВО сбила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области