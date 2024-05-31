https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949551501.html

На Кубани отразили массированную атаку беспилотников

На Кубани отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024

На Кубани отразили массированную атаку беспилотников

В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, в Темрюкском районе повреждена нефтебаза, есть раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T04:02

2024-05-31T04:02

2024-05-31T08:31

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вениамин кондратьев

новороссийск

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, в Темрюкском районе повреждена нефтебаза, есть раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев."Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — написал он.При воздушном ударе пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе — там оказались повреждены и загорелись три цистерны с нефтепродуктами, уточнил Кондратьев."Сейчас идет ликвидация возгорания. <...> К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", — сообщил губернатор.Пожару присвоили высокую категорию сложности. В 06:16 мск в оперативном штабе региона сообщили о его ликвидации. Глава Темрюкского района позднее уточнил, что при атаке пострадали два человека.Кроме того, специальные службы, по словам Кондратьева, ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов в Новороссийске.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.

https://ria.ru/20240529/armavir-1949044600.html

https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html

краснодарский край

новороссийск

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краснодарский край, вениамин кондратьев, новороссийск