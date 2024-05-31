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На Кубани отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 31.05.2024 (обновлено: 08:31 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949551501.html
На Кубани отразили массированную атаку беспилотников
На Кубани отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани отразили массированную атаку беспилотников
В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, в Темрюкском районе повреждена нефтебаза, есть раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:02
2024-05-31T08:31
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вениамин кондратьев
новороссийск
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, в Темрюкском районе повреждена нефтебаза, есть раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев."Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — написал он.При воздушном ударе пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе — там оказались повреждены и загорелись три цистерны с нефтепродуктами, уточнил Кондратьев."Сейчас идет ликвидация возгорания. &lt;...&gt; К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", — сообщил губернатор.Пожару присвоили высокую категорию сложности. В 06:16 мск в оперативном штабе региона сообщили о его ликвидации. Глава Темрюкского района позднее уточнил, что при атаке пострадали два человека.Кроме того, специальные службы, по словам Кондратьева, ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов в Новороссийске.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.
https://ria.ru/20240529/armavir-1949044600.html
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html
краснодарский край
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краснодарский край, вениамин кондратьев, новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Новороссийск
На Кубани отразили массированную атаку беспилотников

Кондратьев: ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Краснодарский край

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанк"Стрела-10М"
Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, в Темрюкском районе повреждена нефтебаза, есть раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — написал он.
При воздушном ударе пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе — там оказались повреждены и загорелись три цистерны с нефтепродуктами, уточнил Кондратьев.
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"Сейчас идет ликвидация возгорания. <...> К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы", — сообщил губернатор.
Пожару присвоили высокую категорию сложности. В 06:16 мск в оперативном штабе региона сообщили о его ликвидации.
Глава Темрюкского района позднее уточнил, что при атаке пострадали два человека.
Кроме того, специальные службы, по словам Кондратьева, ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов в Новороссийске.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 19 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайВениамин КондратьевНовороссийск
 
 
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