https://ria.ru/20240531/bespilotnik-1949572773.html

Над Татарстаном сбили беспилотник

Над Татарстаном сбили беспилотник - РИА Новости, 31.05.2024

Над Татарстаном сбили беспилотник

Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:35

2024-05-31T09:35

2024-05-31T11:26

специальная военная операция на украине

безопасность

республика татарстан (татарстан)

министерство обороны рф (минобороны рф)

нижнекамск

краснодарский край

вооруженные силы украины

казань

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны."Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в публикации.Росавиация незадолго до этого вводила временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, их сняли в 08:30 мск.Это не первая попытка ВСУ атаковать Татарстан при помощи БПЛА. По данным Минобороны, на прошлой неделе ПВО сбила над регионом украинский беспилотник самолетного типа.Кроме того, с начала суток военные уничтожили 29 дронов противника и пять противокорабельных ракет "Нептун" над Краснодарским краем, а также один БПЛА над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

республика татарстан (татарстан)

нижнекамск

краснодарский край

казань

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безопасность, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф), нижнекамск, краснодарский край, вооруженные силы украины, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)