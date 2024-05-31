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Над Татарстаном сбили беспилотник - РИА Новости, 31.05.2024
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09:35 31.05.2024 (обновлено: 11:26 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bespilotnik-1949572773.html
Над Татарстаном сбили беспилотник
Над Татарстаном сбили беспилотник - РИА Новости, 31.05.2024
Над Татарстаном сбили беспилотник
Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:35
2024-05-31T11:26
специальная военная операция на украине
безопасность
республика татарстан (татарстан)
министерство обороны рф (минобороны рф)
нижнекамск
краснодарский край
вооруженные силы украины
казань
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны."Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в публикации.Росавиация незадолго до этого вводила временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, их сняли в 08:30 мск.Это не первая попытка ВСУ атаковать Татарстан при помощи БПЛА. По данным Минобороны, на прошлой неделе ПВО сбила над регионом украинский беспилотник самолетного типа.Кроме того, с начала суток военные уничтожили 29 дронов противника и пять противокорабельных ракет "Нептун" над Краснодарским краем, а также один БПЛА над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
краснодарский край
казань
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безопасность, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф), нижнекамск, краснодарский край, вооруженные силы украины, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Нижнекамск, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Над Татарстаном сбили беспилотник

В Минобороны России сообщили об уничтожении дрона над Татарстаном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник над Татарстаном, сообщили в Минобороны.
"Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — говорится в публикации.
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Росавиация незадолго до этого вводила временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, их сняли в 08:30 мск.
Это не первая попытка ВСУ атаковать Татарстан при помощи БПЛА. По данным Минобороны, на прошлой неделе ПВО сбила над регионом украинский беспилотник самолетного типа.
Кроме того, с начала суток военные уничтожили 29 дронов противника и пять противокорабельных ракет "Нептун" над Краснодарским краем, а также один БПЛА над Белгородской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НижнекамскКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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