https://ria.ru/20240531/belousov-1949588060.html

Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов

Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024

Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов

Западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооружённых сил Украины, эскалируют и затягивают вооружённый... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:42

2024-05-31T10:42

2024-05-31T10:42

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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооружённых сил Украины, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт в этой стране, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Делается всё для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США", - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. Он отметил, что "Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников". "При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", - сказал министр обороны РФ. При этом он подчеркнул, что "несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями".

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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в мире, украина, россия, андрей белоусов, одкб, вооруженные силы украины