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Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/belousov-1949588060.html
Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов
Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.05.2024
Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов
Западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооружённых сил Украины, эскалируют и затягивают вооружённый... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:42
2024-05-31T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андрей белоусов
одкб
вооруженные силы украины
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооружённых сил Украины, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт в этой стране, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Делается всё для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США", - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. Он отметил, что "Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников". "При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", - сказал министр обороны РФ. При этом он подчеркнул, что "несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями".
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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в мире, украина, россия, андрей белоусов, одкб, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, Вооруженные силы Украины
Запад затягивает конфликт на Украине, заявил Белоусов

Белоусов: Запад, поставляя Киеву оружие, затягивает конфликт на Украине

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, осуществляя подготовку вооружённых сил Украины, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт в этой стране, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Делается всё для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов США", - сказал Белоусов, выступая в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Он отметил, что "Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников".
"При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России", - сказал министр обороны РФ.
При этом он подчеркнул, что "несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей БелоусовОДКБВооруженные силы Украины
 
 
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