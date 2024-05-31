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ВСУ отступили на девять километров на важных участках в Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024
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10:38 31.05.2024 (обновлено: 12:34 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/belousov-1949585758.html
ВСУ отступили на девять километров на важных участках в Харьковской области
ВСУ отступили на девять километров на важных участках в Харьковской области - РИА Новости, 31.05.2024
ВСУ отступили на девять километров на важных участках в Харьковской области
ВСУ отступили почти на десять километров на важных участках в Харьковской области, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:38
2024-05-31T12:34
харьковская область
россия
андрей белоусов
одкб
киев
вооруженные силы украины
виталий ганчев
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АЛМА-АТА, 31 мая — РИА Новости. ВСУ отступили почти на десять километров на важных участках в Харьковской области, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов."Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", — заявил он на заседании совета министров обороны ОДКБ.Белоусов уточнил, что всего Вооруженные силы России освободили в мае 28 населенных пунктов. В целом же с начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории.Министр обороны также рассказал, что только в этом месяце Киев потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе западные танки: четыре Abrams и семь Leopard.Кроме того, российские военные сбили 11 самолетов и четыре вертолета.Продвижение в Харьковской областиС начала мая группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В понедельник бойцы взяли село Ивановка.Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона. Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Белоусов о вытеснении противника в Харьковской области
ВСУ отступили почти на десять километров на важных участках в Харьковской области, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. "Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", — заявил он на заседании совета министров обороны ОДКБ.
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харьковская область, россия, андрей белоусов, одкб, киев, вооруженные силы украины, виталий ганчев
Харьковская область, Россия, Андрей Белоусов, ОДКБ, Киев, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев
ВСУ отступили на девять километров на важных участках в Харьковской области

Белоусов: ВСУ отступили на 8-9 километров на важных участках под Харьковом

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АЛМА-АТА, 31 мая — РИА Новости. ВСУ отступили почти на десять километров на важных участках в Харьковской области, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.
"Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров", — заявил он на заседании совета министров обороны ОДКБ.
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Белоусов уточнил, что всего Вооруженные силы России освободили в мае 28 населенных пунктов. В целом же с начала года под контроль армии перешло 880 квадратных километров территории.
Министр обороны также рассказал, что только в этом месяце Киев потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, в том числе западные танки: четыре Abrams и семь Leopard.
Кроме того, российские военные сбили 11 самолетов и четыре вертолета.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Продвижение в Харьковской области

С начала мая группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В понедельник бойцы взяли село Ивановка.
Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.
Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
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Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
06:02
 
Харьковская областьРоссияАндрей БелоусовОДКБКиевВооруженные силы УкраиныВиталий Ганчев
 
 
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