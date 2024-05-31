https://ria.ru/20240531/belousov-1949584288.html

Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной

Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной - РИА Новости, 31.05.2024

Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной

Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:31

2024-05-31T10:31

2024-05-31T15:55

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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. По его словам, Вашингтон с союзниками ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности. "Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", - сказал министр обороны РФ.

https://ria.ru/20240201/destabilizatsiya-1924720176.html

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сша, россия, алма-ата, андрей белоусов, одкб, в мире