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Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной
Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной - РИА Новости, 31.05.2024
Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной
Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:31
2024-05-31T10:31
2024-05-31T15:55
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. "Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. По его словам, Вашингтон с союзниками ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности. "Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", - сказал министр обороны РФ.
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сша, россия, алма-ата, андрей белоусов, одкб, в мире
США, Россия, Алма-Ата, Андрей Белоусов, ОДКБ, В мире
Белоусов назвал деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивной
Белоусов: США и их союзники разрушают мировую архитектуру безопасности
АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
По его словам, Вашингтон с союзниками ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности.
"Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", - сказал министр обороны РФ.