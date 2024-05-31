https://ria.ru/20240531/belgorod-1949745509.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 31.05.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского дрона на город Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:41
2024-05-31T17:41
2024-05-31T17:59
белгородская область
грайворон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского дрона на город Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА. В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в результате падения двух дронов в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения. На территории частного жилого домовладения осколками посечен забор. Оперативные и аварийные службы работают на местах, уточнил глава региона.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240531/bpla-1949729010.html
белгородская область
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белгородская область, грайворон, вооруженные силы украины
Белгородская область, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на город Грайворон Белгородской области