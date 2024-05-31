https://ria.ru/20240531/belgorod-1949622481.html

Шесть городских округов Белгородской области сменят статус

Шесть городских округов Белгородской области сменят статус - РИА Новости, 31.05.2024

Шесть городских округов Белгородской области сменят статус

Шесть городских округов Белгородской области сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:05

2024-05-31T12:05

2024-05-31T12:05

белгородская область

белгородская область

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть городских округов Белгородской области сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района". Согласно законопроекту, статус сменят Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Проект закона белгородским депутатам представила заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева. Наделение указанных городских округов статусом муниципального округа не повлечет за собой изменение статуса населенных пунктов, которые ранее входили в их состав, а также изменение или прекращение предоставления мер соцподдержки. Также одновременно вносятся изменения в закон Белгородской области "Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области". Они предусматривают корректировку наименования органов местного самоуправления в городских округах, которые приобретают статус муниципальных округов. Депутаты данные изменения одобрили и рекомендовали думе принять законопроекты в первом чтении и принять законы области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, общество