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Шесть городских округов Белгородской области сменят статус - РИА Новости, 31.05.2024
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Белгородская область
 
12:05 31.05.2024
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Шесть городских округов Белгородской области сменят статус
Шесть городских округов Белгородской области сменят статус - РИА Новости, 31.05.2024
Шесть городских округов Белгородской области сменят статус
Шесть городских округов Белгородской области сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:05
2024-05-31T12:05
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть городских округов Белгородской области сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания. Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района". Согласно законопроекту, статус сменят Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа. Проект закона белгородским депутатам представила заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева. Наделение указанных городских округов статусом муниципального округа не повлечет за собой изменение статуса населенных пунктов, которые ранее входили в их состав, а также изменение или прекращение предоставления мер соцподдержки. Также одновременно вносятся изменения в закон Белгородской области "Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области". Они предусматривают корректировку наименования органов местного самоуправления в городских округах, которые приобретают статус муниципальных округов. Депутаты данные изменения одобрили и рекомендовали думе принять законопроекты в первом чтении и принять законы области.
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белгородская область, общество
Белгородская область, Белгородская область, Общество
Шесть городских округов Белгородской области сменят статус

В Белгородской области шесть городских округов сменят статус на муниципальный

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шесть городских округов Белгородской области сменят свой статус на муниципальный в рамках регионального закона, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.
Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в закон Белгородской области "Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района".
Согласно законопроекту, статус сменят Алексеевский, Валуйский, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский городские округа.
Проект закона белгородским депутатам представила заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева.
Наделение указанных городских округов статусом муниципального округа не повлечет за собой изменение статуса населенных пунктов, которые ранее входили в их состав, а также изменение или прекращение предоставления мер соцподдержки.
Также одновременно вносятся изменения в закон Белгородской области "Об особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области". Они предусматривают корректировку наименования органов местного самоуправления в городских округах, которые приобретают статус муниципальных округов.
Депутаты данные изменения одобрили и рекомендовали думе принять законопроекты в первом чтении и принять законы области.
 
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