https://ria.ru/20240531/belgorod-1949574973.html

Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации

Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации - РИА Новости, 31.05.2024

Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации

Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:46

2024-05-31T09:46

2024-05-31T10:03

белгородская область

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

общество

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции, получили денежные компенсации или смогли бесплатно отремонтировать свои машины, сообщила пресс-служба правительства региона. "Алгоритм процедуры простой: после обращения владельца автомобиль заносится в общий реестр повреждённых транспортных средств. После этого специалисты экспертной службы связываются с хозяином машины и выезжают на место происшествия", - говорится в сообщении. Как пояснили в правительстве области, специальная комиссия осматривает транспортные средства и выдает заключение, на основе которого принимается решение о восстановлении повреждений, либо о выплате денежной компенсации. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что дефекты, полученные автомобилем до ЧП, в расчёт не берутся. При обнаружении повреждений транспортных средств, полученных в результате обстрелов со стороны ВСУ, владельцам необходимо сообщить об этом по номеру "112" или в свою управляющую компанию. Оператору нужно продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.

https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, вооруженные силы украины, общество