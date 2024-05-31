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Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации - РИА Новости, 31.05.2024
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Белгородская область
 
09:46 31.05.2024 (обновлено: 10:03 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/belgorod-1949574973.html
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации - РИА Новости, 31.05.2024
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации
Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:46
2024-05-31T10:03
белгородская область
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
общество
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции, получили денежные компенсации или смогли бесплатно отремонтировать свои машины, сообщила пресс-служба правительства региона. "Алгоритм процедуры простой: после обращения владельца автомобиль заносится в общий реестр повреждённых транспортных средств. После этого специалисты экспертной службы связываются с хозяином машины и выезжают на место происшествия", - говорится в сообщении. Как пояснили в правительстве области, специальная комиссия осматривает транспортные средства и выдает заключение, на основе которого принимается решение о восстановлении повреждений, либо о выплате денежной компенсации. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что дефекты, полученные автомобилем до ЧП, в расчёт не берутся. При обнаружении повреждений транспортных средств, полученных в результате обстрелов со стороны ВСУ, владельцам необходимо сообщить об этом по номеру "112" или в свою управляющую компанию. Оператору нужно продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, общество
Белгородская область, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Общество
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации

Около 7 тыс поврежденных с начала СВО машин восстановили в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Автомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль на одной из улиц в Белгороде, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции, получили денежные компенсации или смогли бесплатно отремонтировать свои машины, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Алгоритм процедуры простой: после обращения владельца автомобиль заносится в общий реестр повреждённых транспортных средств. После этого специалисты экспертной службы связываются с хозяином машины и выезжают на место происшествия", - говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве области, специальная комиссия осматривает транспортные средства и выдает заключение, на основе которого принимается решение о восстановлении повреждений, либо о выплате денежной компенсации. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что дефекты, полученные автомобилем до ЧП, в расчёт не берутся.
При обнаружении повреждений транспортных средств, полученных в результате обстрелов со стороны ВСУ, владельцам необходимо сообщить об этом по номеру "112" или в свою управляющую компанию. Оператору нужно продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.
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