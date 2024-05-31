https://ria.ru/20240531/belgorod-1949574973.html
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации - РИА Новости, 31.05.2024
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации
Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:46
2024-05-31T09:46
2024-05-31T10:03
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции, получили денежные компенсации или смогли бесплатно отремонтировать свои машины, сообщила пресс-служба правительства региона. "Алгоритм процедуры простой: после обращения владельца автомобиль заносится в общий реестр повреждённых транспортных средств. После этого специалисты экспертной службы связываются с хозяином машины и выезжают на место происшествия", - говорится в сообщении. Как пояснили в правительстве области, специальная комиссия осматривает транспортные средства и выдает заключение, на основе которого принимается решение о восстановлении повреждений, либо о выплате денежной компенсации. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что дефекты, полученные автомобилем до ЧП, в расчёт не берутся. При обнаружении повреждений транспортных средств, полученных в результате обстрелов со стороны ВСУ, владельцам необходимо сообщить об этом по номеру "112" или в свою управляющую компанию. Оператору нужно продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.
https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, общество
Белгородская область, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Общество
Владельцы поврежденных в Белгородской области машин получили компенсации
Около 7 тыс поврежденных с начала СВО машин восстановили в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Владельцы порядка семи тысяч автомобилей в Белгородской области, поврежденных в ходе обстрелов со стороны Украины с начала специальной военной операции, получили денежные компенсации или смогли бесплатно отремонтировать свои машины, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Алгоритм процедуры простой: после обращения владельца автомобиль заносится в общий реестр повреждённых транспортных средств. После этого специалисты экспертной службы связываются с хозяином машины и выезжают на место происшествия", - говорится в сообщении.
Как пояснили в правительстве области, специальная комиссия осматривает транспортные средства и выдает заключение, на основе которого принимается решение о восстановлении повреждений, либо о выплате денежной компенсации. Сумма компенсации рассчитывается, исходя из рыночной стоимости деталей. Отмечается, что дефекты, полученные автомобилем до ЧП, в расчёт не берутся.
При обнаружении повреждений транспортных средств, полученных в результате обстрелов со стороны ВСУ
, владельцам необходимо сообщить об этом по номеру "112" или в свою управляющую компанию. Оператору нужно продиктовать адрес, номер автомобиля и контактный номер телефона.