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Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом - РИА Новости, 31.05.2024
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21:08 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/bayden-1949791642.html
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом - РИА Новости, 31.05.2024
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом
Президент США Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу над его предшественником Дональдом Трампом по делу о фальсификации деловых... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T21:08
2024-05-31T21:08
сша
нью-йорк (город)
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу над его предшественником Дональдом Трампом по делу о фальсификации деловых бумаг, отметив, что политик сможет обжаловать решение суда. "Это безрассудно, это опасно, безответственно с чьей-либо стороны говорить, что это было подстроено только потому, что им не нравится вердикт", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме. "Теперь ему будет предоставлена возможность обжаловать это решение, как и всем остальным", - добавил он. Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом, пройдет в середине июля.
https://ria.ru/20240531/tramp-1949788687.html
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сша, нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, джо байден
США, Нью-Йорк (город), В мире, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом

Байден назвал претензии к судебному процессу над Трампом безответственными

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу над его предшественником Дональдом Трампом по делу о фальсификации деловых бумаг, отметив, что политик сможет обжаловать решение суда.
"Это безрассудно, это опасно, безответственно с чьей-либо стороны говорить, что это было подстроено только потому, что им не нравится вердикт", - сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден заявил, что у Трампа были все возможности защищать себя в суде
Вчера, 20:45
"Теперь ему будет предоставлена возможность обжаловать это решение, как и всем остальным", - добавил он.
Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором Трампа выдвинут кандидатом, пройдет в середине июля.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Трамп заявил, что уголовное преследование грозит каждому американцу
Вчера, 19:09
 
СШАНью-Йорк (город)В миреДональд ТрампДжо Байден
 
 
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