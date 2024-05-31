https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России - РИА Новости, 31.05.2024
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:26
2024-05-31T00:26
2024-05-31T01:29
в мире
сша
украина
россия
джо байден
марджори тейлор грин
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259612_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_0e9efd98b2999c2200ed9fb0e8c92051.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент США дал разрешение Украине на применение американского оружия внутри России. "У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не мировой войны", - написала она в социальной сети Х. Издание Politico ранее сообщило, что Байден втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах РФ. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.
https://ria.ru/20240510/nastuplenie-1945183116.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d62592f1d1c6a949238fa94940926bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джо байден, марджори тейлор грин, politico
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Politico
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
Конгрессвумен назвала Байдена безумцем после сообщений о разрешении ударов по РФ