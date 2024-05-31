https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html

В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России

В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России - РИА Новости, 31.05.2024

В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:26

2024-05-31T00:26

2024-05-31T01:29

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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент США дал разрешение Украине на применение американского оружия внутри России. "У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не мировой войны", - написала она в социальной сети Х. Издание Politico ранее сообщило, что Байден втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах РФ. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, марджори тейлор грин, politico