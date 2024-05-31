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В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России - РИА Новости, 31.05.2024
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00:26 31.05.2024 (обновлено: 01:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bayden-1949538761.html
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России - РИА Новости, 31.05.2024
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:26
2024-05-31T01:29
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент США дал разрешение Украине на применение американского оружия внутри России. "У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не мировой войны", - написала она в социальной сети Х. Издание Politico ранее сообщило, что Байден втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах РФ. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, марджори тейлор грин, politico
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Politico
В конгрессе назвали Байдена безумцем из-за разрешения на удары по России

Конгрессвумен назвала Байдена безумцем после сообщений о разрешении ударов по РФ

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
 Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден безумен, и призвала искать мира, а не мировой войны, комментируя сообщения СМИ о том, что президент США дал разрешение Украине на применение американского оружия внутри России.
"У Байдена не только деменция. Он безумен. США должны стремиться к миру, а не мировой войны", - написала она в социальной сети Х.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США утверждают, что Россия начала наступление на Харьков
10 мая, 23:22
Издание Politico ранее сообщило, что Байден втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах РФ. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденМарджори Тейлор ГринPolitico
 
 
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