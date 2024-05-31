https://ria.ru/20240531/balitskiy-1949682246.html

Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области

Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024

Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области

Два человека пострадали после атаки ВСУ на подстанцию города Пологи в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:33

2024-05-31T14:33

2024-05-31T14:46

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки ВСУ на подстанцию города Пологи в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий."В результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста Пологовской РЭС. С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - написал он.

https://ria.ru/20240531/staromayorskoe-1949680801.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий