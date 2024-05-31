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Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 31.05.2024 (обновлено: 14:46 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/balitskiy-1949682246.html
Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области
Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 31.05.2024
Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области
Два человека пострадали после атаки ВСУ на подстанцию города Пологи в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:33
2024-05-31T14:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки ВСУ на подстанцию города Пологи в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий."В результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста Пологовской РЭС. С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - написал он.
https://ria.ru/20240531/staromayorskoe-1949680801.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
Два человека пострадали при атаке ВСУ на подстанцию в Запорожской области

Балицкий: два человека пострадали в городе Пологи при атаке ВСУ на подстанцию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПодстанция
Подстанция - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки ВСУ на подстанцию города Пологи в Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста Пологовской РЭС. С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - написал он.
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14:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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