https://ria.ru/20240531/armeniya-1949733336.html

Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении

Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении - РИА Новости, 31.05.2024

Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении

РЖД приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:08

2024-05-31T17:08

2024-05-31T17:23

армения

россия

алексей оверчук

ржд

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. РЖД приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев."Российские специалисты сделают всё, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки", — сказал он.

https://ria.ru/20240523/zakharova-1947883133.html

армения

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армения, россия, алексей оверчук, ржд