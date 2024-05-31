https://ria.ru/20240531/armeniya-1949733336.html
Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении
Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении - РИА Новости, 31.05.2024
Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении
РЖД приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:08
2024-05-31T17:08
2024-05-31T17:23
армения
россия
алексей оверчук
ржд
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. РЖД приступили к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, деньги на их восстановление выделяет Россия, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Алексея Оверчука Андрей Матвеев."Российские специалисты сделают всё, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки", — сказал он.
https://ria.ru/20240523/zakharova-1947883133.html
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армения, россия, алексей оверчук, ржд
Армения, Россия, Алексей Оверчук, РЖД
Россия поможет в восстановлении железнодорожного сообщения в Армении
Пресс-секретарь Оверчука: РФ поможет Армении восстановить железнодорожные пути