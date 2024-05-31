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В Армении восстановили вещание российского Первого канала - РИА Новости, 31.05.2024
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14:57 31.05.2024 (обновлено: 15:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/armeniya-1949687785.html
В Армении восстановили вещание российского Первого канала
В Армении восстановили вещание российского Первого канала - РИА Новости, 31.05.2024
В Армении восстановили вещание российского Первого канала
Вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе Армении возобновлено после выплаты задолженности армянской телевещательной сети, заявил в пятницу РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:57
2024-05-31T15:29
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе Армении возобновлено после выплаты задолженности армянской телевещательной сети, заявил в пятницу министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян. Его слова цитирует Sputnik Армения."Вещание российского Первого канала возобновлено в Армении после выплаты долга", - сказал он.Во вторник Айрапетян сообщил, что в Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала в общественном мультиплексе. По его словам, у АО "Первый канал.Всемирная сеть" накопилась 2,5-месячная задолженность перед Телевизионной и радиовещательной сетью Армении.В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
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армения, в мире
Армения, В мире
В Армении восстановили вещание российского Первого канала

Министр Айрапетян: в Армении восстановили вещание российского Первого канала

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВидеооператор
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе Армении возобновлено после выплаты задолженности армянской телевещательной сети, заявил в пятницу министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян. Его слова цитирует Sputnik Армения.
"Вещание российского Первого канала возобновлено в Армении после выплаты долга", - сказал он.
Во вторник Айрапетян сообщил, что в Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала в общественном мультиплексе. По его словам, у АО "Первый канал.Всемирная сеть" накопилась 2,5-месячная задолженность перед Телевизионной и радиовещательной сетью Армении.
В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
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