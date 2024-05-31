https://ria.ru/20240531/armeniya-1949636160.html

Протестующие в Армении обратились к представителям МИД

Протестующие в Армении обратились к представителям МИД - РИА Новости, 31.05.2024

Протестующие в Армении обратились к представителям МИД

Архиепископ Баграт Галстанян. возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, предложил представителям МИД республики выйти к... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:46

2024-05-31T12:46

2024-05-31T13:31

в мире

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турция

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян. возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, предложил представителям МИД республики выйти к протестующим в течение 30 минут. "Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним", - сказал архиепископ на акции у здания министерства. Он требует от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, турция, азербайджан, никол пашинян