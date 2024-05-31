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Протестующие в Армении обратились к представителям МИД - РИА Новости, 31.05.2024
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12:46 31.05.2024 (обновлено: 13:31 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/armeniya-1949636160.html
Протестующие в Армении обратились к представителям МИД
Протестующие в Армении обратились к представителям МИД - РИА Новости, 31.05.2024
Протестующие в Армении обратились к представителям МИД
Архиепископ Баграт Галстанян. возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, предложил представителям МИД республики выйти к... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:46
2024-05-31T13:31
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян. возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, предложил представителям МИД республики выйти к протестующим в течение 30 минут. "Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним", - сказал архиепископ на акции у здания министерства. Он требует от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.
https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html
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в мире, армения, турция, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Турция, Азербайджан, Никол Пашинян
Протестующие в Армении обратились к представителям МИД

Архиепископ Баграт предложил представителям МИД Армении выйти к протестующим

© SputnikУчастники акции протеста у здания МИД Армении. 31 мая 2024
Участники акции протеста у здания МИД Армении. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Sputnik
Участники акции протеста у здания МИД Армении. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян. возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, предложил представителям МИД республики выйти к протестующим в течение 30 минут.
"Предлагаю представителям МИД в течение 30 минут выйти к протестующим. В противном случае я сам вместе с журналистами направлюсь к ним", - сказал архиепископ на акции у здания министерства.
Он требует от МИД выразить свою позицию по поводу антиармянских заявлений руководства Турции и Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреАрменияТурцияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
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