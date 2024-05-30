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Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь

Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь - РИА Новости, 30.05.2024

Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь

Пьяный житель Чувашии из ревности облил свою подругу бензином и попытался поджечь, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:42

2024-05-30T15:42

2024-05-30T15:43

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пьяный житель Чувашии из ревности облил свою подругу бензином и попытался поджечь, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.По версии следствия, днем 7 мая пьяный мужчина в гараже своего двора в селе Новое Ахпердино в ходе ссоры со своей знакомой, возникшей на почве ревности, облил ее бензином и, угрожая убийством, зажег спичку. Женщине удалось вырваться и убежать. Ранее в феврале 2024 года он же незаконно проник в квартиру потерпевшей в селе Батырево.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)