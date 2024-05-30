Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь
Пьяный житель Чувашии из ревности облил подругу бензином и попытался поджечь
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской РеспубликеГараж, в котором житель Батыревского муниципального округа облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике
Гараж, в котором житель Батыревского муниципального округа облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пьяный житель Чувашии из ревности облил свою подругу бензином и попытался поджечь, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
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"Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, днем 7 мая пьяный мужчина в гараже своего двора в селе Новое Ахпердино в ходе ссоры со своей знакомой, возникшей на почве ревности, облил ее бензином и, угрожая убийством, зажег спичку. Женщине удалось вырваться и убежать. Ранее в феврале 2024 года он же незаконно проник в квартиру потерпевшей в селе Батырево.