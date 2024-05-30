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Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь - РИА Новости, 30.05.2024
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15:42 30.05.2024 (обновлено: 15:43 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zhitel-1949405590.html
Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь
Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь - РИА Новости, 30.05.2024
Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь
Пьяный житель Чувашии из ревности облил свою подругу бензином и попытался поджечь, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:42
2024-05-30T15:43
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пьяный житель Чувашии из ревности облил свою подругу бензином и попытался поджечь, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.По версии следствия, днем 7 мая пьяный мужчина в гараже своего двора в селе Новое Ахпердино в ходе ссоры со своей знакомой, возникшей на почве ревности, облил ее бензином и, угрожая убийством, зажег спичку. Женщине удалось вырваться и убежать. Ранее в феврале 2024 года он же незаконно проник в квартиру потерпевшей в селе Батырево.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Чувашии облил подругу бензином и попытался поджечь

Пьяный житель Чувашии из ревности облил подругу бензином и попытался поджечь

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской РеспубликеГараж, в котором житель Батыревского муниципального округа облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью
Гараж, в котором житель Батыревского муниципального округа облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике
Гараж, в котором житель Батыревского муниципального округа облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Пьяный житель Чувашии из ревности облил свою подругу бензином и попытался поджечь, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«
"Обвиняемый задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, днем 7 мая пьяный мужчина в гараже своего двора в селе Новое Ахпердино в ходе ссоры со своей знакомой, возникшей на почве ревности, облил ее бензином и, угрожая убийством, зажег спичку. Женщине удалось вырваться и убежать. Ранее в феврале 2024 года он же незаконно проник в квартиру потерпевшей в селе Батырево.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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12 апреля, 23:05
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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