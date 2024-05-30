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Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии - РИА Новости, 30.05.2024
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11:54 30.05.2024 (обновлено: 11:57 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zeynalova-1949311690.html
Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии
Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии - РИА Новости, 30.05.2024
Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии
Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова ответила на сообщения о своем якобы назначении послом на Маврикии: я - ведущая НТВ. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:54
2024-05-30T11:57
ирада зейналова
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова ответила на сообщения о своем якобы назначении послом на Маврикии: я - ведущая НТВ. Ранее Telegram-канал BRIEF со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Зейналова якобы может занять пост посла РФ на Маврикии. "Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье", - сказала Зейналова в беседе с РИА Новости.
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ирада зейналова, общество
Ирада Зейналова, Общество
Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии

Телеведущая Зейналова опровергла информацию о назначении послом на Маврикии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Ирада Зейналова
Телеведущая Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Ирада Зейналова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова ответила на сообщения о своем якобы назначении послом на Маврикии: я - ведущая НТВ.
Ранее Telegram-канал BRIEF со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Зейналова якобы может занять пост посла РФ на Маврикии.
«
"Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье", - сказала Зейналова в беседе с РИА Новости.
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