https://ria.ru/20240530/zeynalova-1949311690.html

Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии

Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии - РИА Новости, 30.05.2024

Зейналова прокомментировала сообщения о назначении послом на Маврикии

Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова ответила на сообщения о своем якобы назначении послом на Маврикии: я - ведущая НТВ. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:54

2024-05-30T11:54

2024-05-30T11:57

ирада зейналова

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова ответила на сообщения о своем якобы назначении послом на Маврикии: я - ведущая НТВ. Ранее Telegram-канал BRIEF со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Зейналова якобы может занять пост посла РФ на Маврикии. "Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье", - сказала Зейналова в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20240212/sobchak-1926766287.html

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2024

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ирада зейналова, общество