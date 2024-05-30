https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949375408.html

Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP

Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP - РИА Новости, 30.05.2024

Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP

Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, пишет газета The Washington... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:25

2024-05-30T14:25

2024-05-30T15:08

сша

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владимир зеленский

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в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве."Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. <...> Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", — приводит издание слова источников. Газета указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской "формуле мира" в Швейцарии. При этом, по данным The Washington Post, официальные лица США настаивают на том, что основные аспекты отношений между Вашингтоном и Киевом остаются прочными. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.При этом Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html

https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949282844.html

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сша, киев, владимир зеленский, джо байден, в мире