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Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP - РИА Новости, 30.05.2024
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14:25 30.05.2024 (обновлено: 15:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949375408.html
Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP
Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP - РИА Новости, 30.05.2024
Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP
Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, пишет газета The Washington... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:25
2024-05-30T15:08
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве."Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. &lt;...&gt; Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", — приводит издание слова источников. Газета указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской "формуле мира" в Швейцарии. При этом, по данным The Washington Post, официальные лица США настаивают на том, что основные аспекты отношений между Вашингтоном и Киевом остаются прочными. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.При этом Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html
https://ria.ru/20240529/bayden-1949038504.html
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сша, киев, владимир зеленский, джо байден, в мире
США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, В мире
Зеленский отстранил ряд чиновников, близких к администрации США, пишет WP

WP: Зеленский отстранил ряд чиновников, наиболее близких к администрации США

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве.
«
"Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. <...> Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону", — приводит издание слова источников.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на заседании Европейского совета в режиме видеокоференции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Газета указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской "формуле мира" в Швейцарии.
При этом, по данным The Washington Post, официальные лица США настаивают на том, что основные аспекты отношений между Вашингтоном и Киевом остаются прочными.
Как сообщало агентство Bloomberg, Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Как писала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия неоднократно заявляла, что "не будет и не собиралась" участвовать в "очередной сходке по "формуле Зеленского". Как объяснял посол в Берне Сергей Гармонин, Москва отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить России ультиматум.
При этом Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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