"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники
Журналист Боуз: Запад уже начал винить Зеленского в провале конфликта на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад начал процесс отречения от Украины, обвиняя Владимира Зеленского в провале конфликта с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
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"Можно утверждать, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позора, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытой перепалкой между западными "партнерами" по поводу того, стоит ли давать Украине все более смертоносное оружие, чтобы, по сути, гарантировать ее самоуничтожение", — написал он.
По его словам, Запад выставит Киев как ответственного за провал украинского конфликта с Россией, обвиняя его в неспособности следовать наставлениям союзников и успешно применять их вооружение.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.