Рейтинг@Mail.ru
"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 30.05.2024 (обновлено: 15:59 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949315108.html
"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники
"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники - РИА Новости, 30.05.2024
"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники
Запад начал процесс отречения от Украины, обвиняя Владимира Зеленского в провале конфликта с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:04
2024-05-30T15:59
украина
россия
киев
владимир зеленский
чей боуз
владимир путин
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад начал процесс отречения от Украины, обвиняя Владимира Зеленского в провале конфликта с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.&quot;Можно утверждать, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позора, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытой перепалкой между западными &quot;партнерами&quot; по поводу того, стоит ли давать Украине все более смертоносное оружие, чтобы, по сути, гарантировать ее самоуничтожение&quot;, — написал он.По его словам, Запад выставит Киев как ответственного за провал украинского конфликта с Россией, обвиняя его в неспособности следовать наставлениям союзников и успешно применять их вооружение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, чей боуз, владимир путин, нато, политика, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Владимир Путин, НАТО, Политика, В мире
"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники

Журналист Боуз: Запад уже начал винить Зеленского в провале конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад начал процесс отречения от Украины, обвиняя Владимира Зеленского в провале конфликта с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«

"Можно утверждать, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позора, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытой перепалкой между западными "партнерами" по поводу того, стоит ли давать Украине все более смертоносное оружие, чтобы, по сути, гарантировать ее самоуничтожение", — написал он.

Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Самые мощные". Американский офицер неожиданно высказался о России
Вчера, 10:53
По его словам, Запад выставит Киев как ответственного за провал украинского конфликта с Россией, обвиняя его в неспособности следовать наставлениям союзников и успешно применять их вооружение.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России
Вчера, 10:02
 
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийЧей БоузВладимир ПутинНАТОПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала