https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949315108.html

"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники

"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники - РИА Новости, 30.05.2024

"Процесс начался". Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники

Запад начал процесс отречения от Украины, обвиняя Владимира Зеленского в провале конфликта с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:04

2024-05-30T12:04

2024-05-30T15:59

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Запад начал процесс отречения от Украины, обвиняя Владимира Зеленского в провале конфликта с Россией, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Можно утверждать, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позора, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытой перепалкой между западными "партнерами" по поводу того, стоит ли давать Украине все более смертоносное оружие, чтобы, по сути, гарантировать ее самоуничтожение", — написал он.По его словам, Запад выставит Киев как ответственного за провал украинского конфликта с Россией, обвиняя его в неспособности следовать наставлениям союзников и успешно применять их вооружение.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240530/ofitser-1949295239.html

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html

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