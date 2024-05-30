"Вечно просишь": Зеленскому жестко ответили на обвинения в адрес России
© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Россия якобы "пытается помешать проведению конференции по Украине в Швейцарии", на которой будут обсуждать варианты урегулирования конфликта.
"Путин не раз повторял, что они готовы к мирным переговорам с учетом новых границ. Мирные переговоры даже были предложены еще раньше, когда границы были другими. Ты не можешь выиграть конфликт, пока вечно просишь оружия. Переговоры очень важны", — напомнил Зеленскому Idara Essang.
"Без России это не мирная конференция", — отметил Doubting Thomas.
"Представьте себе конференцию по мирному урегулированию, которая не включает все стороны конфликта. Украинская логика дефективная. Очередное отмывание денег", — подчеркнул Hani Iskander.
"Ты уже проиграл", — заключил Alpha Liger.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.