https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949314872.html

"Вечно просишь": Зеленскому жестко ответили на обвинения в адрес России

"Вечно просишь": Зеленскому жестко ответили на обвинения в адрес России - РИА Новости, 30.05.2024

"Вечно просишь": Зеленскому жестко ответили на обвинения в адрес России

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Россия якобы "пытается помешать проведению конференции по Украине РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:02

2024-05-30T12:02

2024-05-30T12:02

россия

москва

швейцария

владимир зеленский

владимир хохлов

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Россия якобы "пытается помешать проведению конференции по Украине в Швейцарии", на которой будут обсуждать варианты урегулирования конфликта."Путин не раз повторял, что они готовы к мирным переговорам с учетом новых границ. Мирные переговоры даже были предложены еще раньше, когда границы были другими. Ты не можешь выиграть конфликт, пока вечно просишь оружия. Переговоры очень важны", — напомнил Зеленскому Idara Essang."Без России это не мирная конференция", — отметил Doubting Thomas."Представьте себе конференцию по мирному урегулированию, которая не включает все стороны конфликта. Украинская логика дефективная. Очередное отмывание денег", — подчеркнул Hani Iskander."Ты уже проиграл", — заключил Alpha Liger.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html

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россия

москва

швейцария

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