"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России
Экс-замминистра обороны Польши: Зеленский хочет втянуть Варшаву в конфликт
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в конфликт с Россией призывами сбивать истребителями российские ракеты, заявил бывший замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев в интервью изданию Do Rzeczy.
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"Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самый разумный вариант", — указал Шереметьев.
На прошлой неделе глава киевского режима в интервью The New York Times заявил, что НАТО должна сбивать самолеты и ракеты ВС России над территорией Украины. При этом генсек Йенс Столтенберг в интервью изданию The Economist отверг идею сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО Североатлантического альянса, заявив, что НАТО не желает быть стороной конфликта.
В четверг газета Politico со ссылкой на источник сообщало, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории.
Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.
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