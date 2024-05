https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html

"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России

"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России - РИА Новости, 30.05.2024

"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России

Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в конфликт с Россией призывами сбивать истребителями российские ракеты, заявил бывший замминистра обороны страны... РИА Новости, 30.05.2024

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в конфликт с Россией призывами сбивать истребителями российские ракеты, заявил бывший замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев в интервью изданию Do Rzeczy."Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов это не самый разумный вариант", — указал Шереметьев.На прошлой неделе глава киевского режима в интервью The New York Times заявил, что НАТО должна сбивать самолеты и ракеты ВС России над территорией Украины. При этом генсек Йенс Столтенберг в интервью изданию The Economist отверг идею сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО Североатлантического альянса, заявив, что НАТО не желает быть стороной конфликта.В четверг газета Politico со ссылкой на источник сообщало, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории.Владимир Путин, говоря о западных предложениях разрешить Киеву наносить удары по России, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

