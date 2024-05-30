https://ria.ru/20240530/zavorotyunk-1949306667.html

Директор детской музыкальной школы в Астрахани рассказала о Заворотнюк

Директор детской музыкальной школы в Астрахани рассказала о Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024

Директор детской музыкальной школы в Астрахани рассказала о Заворотнюк

Скончавшаяся Анастасия Заворотнюк в школе была способной и ответственной ученицей, рассказала РИА Новости директор детской музыкальной школы №1 города... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:40

2024-05-30T11:40

2024-05-30T16:04

культура

астрахань

астраханская область

анастасия заворотнюк

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Скончавшаяся Анастасия Заворотнюк в школе была способной и ответственной ученицей, рассказала РИА Новости директор детской музыкальной школы №1 города Астрахани, которую окончила актриса, Наталья Беланенко. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Педагоги, работавшие с Анастасией, говорят, что она была способная девочка, яркая, ответственная, училась на пятерки. У нее были хорошие музыкальные данные", - сказала собеседница агентства, уточнив, что Заворотнюк училась у них играть на фортепьяно. В последующем, как вспоминает Беланенко, известная актриса заезжала к ним в школу, когда была в Астрахани на другом мероприятии. "Она пришла к нам в родные стены посмотреть, как развивается школа. Говорила, что приятно удивлена, как преобразилась школа после реставрации. Она показалась мне очень легким человеком, простым в общении, добродушной, культурной и светлой", - сказала она, выразив соболезнования. В школе установлен стенд с известными лицами Астраханской области, на котором есть и Анастасия Заворотнюк.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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астрахань, астраханская область, анастасия заворотнюк, общество