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Валерия поделилась воспоминаниями о Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:44 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949499256.html
Валерия поделилась воспоминаниями о Заворотнюк
Валерия поделилась воспоминаниями о Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
Валерия поделилась воспоминаниями о Заворотнюк
Певица Валерия рассказала, что надеялась на чудо, что актриса Анастасия Заворотнюк победит болезнь, но, к сожалению, этого не случилось. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:44
2024-05-30T19:44
культура
россия
астрахань
анастасия заворотнюк
валерия (алла перфилова)
дима билан (виктор белан)
матросская тишина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Певица Валерия рассказала, что надеялась на чудо, что актриса Анастасия Заворотнюк победит болезнь, но, к сожалению, этого не случилось. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Как хотелось, чтобы чудо свершилось, но... Красивая, сильная, талантливая, добрая Настенька не смогла победить страшную болезнь, несмотря на все свои усилия... Конечно, было много ролей, сумасшедший успех, невероятная востребованность - и все внезапно оборвалось. Светлая память хорошему человеку и прекрасной артистке!" - написала она в своем Telegram-канале. Валерия также вспомнила, как Заворотнюк снялась в ее клипе, будучи еще студенткой выпускного курса Школы-студии МХАТ. "Какая же она всегда была милая в общении, умная, веселая. Вспоминаю, как однажды (было это лет 15 назад) она сказала мне, что снималась когда-то у меня в клипе. Я просто обомлела", - поделилась она. По словам певицы, это один из первых ее клипов, который был снят на сцене МХАТ, для участия в массовых сценах пригласили студентов выпускного курса, среди которых была Заворотнюк. "Это было в 1992 году. И я вспомнила красавицу-русалку. Бросилась пересматривать клип - и правда, в этом эпизоде снималась Настя, и неудивительно, потому что для этой роли выбрали самую красивую девушку", - добавила она. Певец Дима Билан также выразил свои соболезнования родным и близким актрисы. "Анастасия... Яркая, красивая и счастливая жизнь... Царствия небесного, помним и скорбим. Мои соболезнования близким", - написал певец в посте, опубликованном в соцсети Instagram*.Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949311352.html
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россия, астрахань, анастасия заворотнюк, валерия (алла перфилова), дима билан (виктор белан), матросская тишина
Культура, Россия, Астрахань, Анастасия Заворотнюк, Валерия (Алла Перфилова), Дима Билан (Виктор Белан), Матросская тишина
Валерия поделилась воспоминаниями о Заворотнюк

Валерия рассказала, как надеялась на чудо, на то, что Заворотнюк победит болезнь

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Певица Валерия рассказала, что надеялась на чудо, что актриса Анастасия Заворотнюк победит болезнь, но, к сожалению, этого не случилось.
Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Анастасии Заворотнюк
Вчера, 10:25
"Как хотелось, чтобы чудо свершилось, но... Красивая, сильная, талантливая, добрая Настенька не смогла победить страшную болезнь, несмотря на все свои усилия... Конечно, было много ролей, сумасшедший успех, невероятная востребованность - и все внезапно оборвалось. Светлая память хорошему человеку и прекрасной артистке!" - написала она в своем Telegram-канале.
Валерия также вспомнила, как Заворотнюк снялась в ее клипе, будучи еще студенткой выпускного курса Школы-студии МХАТ. "Какая же она всегда была милая в общении, умная, веселая. Вспоминаю, как однажды (было это лет 15 назад) она сказала мне, что снималась когда-то у меня в клипе. Я просто обомлела", - поделилась она.
По словам певицы, это один из первых ее клипов, который был снят на сцене МХАТ, для участия в массовых сценах пригласили студентов выпускного курса, среди которых была Заворотнюк. "Это было в 1992 году. И я вспомнила красавицу-русалку. Бросилась пересматривать клип - и правда, в этом эпизоде снималась Настя, и неудивительно, потому что для этой роли выбрали самую красивую девушку", - добавила она.
Певец Дима Билан также выразил свои соболезнования родным и близким актрисы. "Анастасия... Яркая, красивая и счастливая жизнь... Царствия небесного, помним и скорбим. Мои соболезнования близким", - написал певец в посте, опубликованном в соцсети Instagram*.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев
Вчера, 11:52
Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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КультураРоссияАстраханьАнастасия ЗаворотнюкВалерия (Алла Перфилова)Дима Билан (Виктор Белан)Матросская тишина
 
 
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