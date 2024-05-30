https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949495550.html

Башаров запомнит Заворотнюк искренней и зажигающей девушкой

Башаров запомнит Заворотнюк искренней и зажигающей девушкой - РИА Новости, 30.05.2024

Башаров запомнит Заворотнюк искренней и зажигающей девушкой

Актриса Анастасия Заворотнюк запомнится коллегам доброй, искренней и зажигающей девушкой, сказал РИА Новости актер Марат Башаров. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:16

2024-05-30T19:16

2024-05-30T19:16

культура

анастасия заворотнюк

марат башаров

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк запомнится коллегам доброй, искренней и зажигающей девушкой, сказал РИА Новости актер Марат Башаров. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Трагическую новость о смерти Насти Заворотнюк я получил во время гастролей нашей труппы по Сибири и Уралу со спектаклем "Жениться вам надо, барин!", который она очень любила. Мы запомним Настю искренней, доброй, зажигающей девушкой. В четверг выступление труппы и наш спектакль в г. Новоуральск (Свердловская область) посвятим памяти замечательной Насти. Мы будем помнить ее. Светлая память ей", - рассказал РИА Новости Марат Башаров. Он сообщил, что позвонит родным и близким Заворотнюк и выразит слова соболезнования. "Это общая для нас потеря – друга, коллеги, человека", - сказал Башаров. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949474879.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949401481.html

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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анастасия заворотнюк, марат башаров, россия