https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949474879.html

Прощание с Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня

Прощание с Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня - РИА Новости, 30.05.2024

Прощание с Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня

Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, ее похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня, сообщил... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:04

2024-05-30T18:04

2024-05-30T19:32

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре в Москве, ее похоронят на Троекуровском кладбище 1 июня, сообщил телеведущий Андрей Малахов.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни."Пришла информация от семьи (Заворотнюк - ред.), которая смотрит нашу программу в прямом эфире, что прощание с Анастасией Заворотнюк будет в Покровском монастыре, будет отпевание у Матронушки, а похороны будут на Троекуровском кладбище 1 июня", - сказал Малахов в прямом эфире телеканала "Россия 1".Позднее родственники актрисы в ее официальном аккаунте в соцсети Instagram* уточнили, что прощание пройдет 1 июня с 11.00 до 14.00 в Покровском монастыре. Посетить место захоронения на Троекуровском кладбище будет возможно в период с 16.00 до 17.00.Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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россия, москва, анастасия заворотнюк, андрей малахов