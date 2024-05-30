https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949451871.html

Театр Олега Табакова выразил соболезнования в связи со смертью Заворотнюк

Театр Олега Табакова выразил соболезнования в связи со смертью Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024

Театр Олега Табакова выразил соболезнования в связи со смертью Заворотнюк

Московский Театр Олега Табакова запомнил Анастасию Заворотнюк как талантливую артистку и человека с большим сердцем, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:22

2024-05-30T17:22

2024-05-30T17:22

астрахань

анастасия заворотнюк

олег табаков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Московский Театр Олега Табакова запомнил Анастасию Заворотнюк как талантливую артистку и человека с большим сердцем, сообщили в пресс-службе театра. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Новость о том, что не стало Анастасии Заворотнюк, которая служила в нашем театре, мы все встретили с большой горечью. Мы все ее запомним как талантливую артистку и человека с большим сердцем", - говорится в Telegram-канале театра. Коллектив Театра Табакова также выразил соболезнования родным и близким Заворотнюк. "Приносим свои искренние соболезнования семье и близким Анастасии! Светлая память о ней навсегда останется в сердцах миллионов людей", - заключили в сообщении. Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

астрахань

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астрахань, анастасия заворотнюк, олег табаков