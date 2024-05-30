https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949401481.html

Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник

Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2024

Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище, сообщил источник

Актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:29

2024-05-30T15:29

2024-05-30T15:40

москва

анастасия заворотнюк

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Анастасия Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни."Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве", - сказал собеседник агентства.Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, анастасия заворотнюк, общество