https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949348246.html

Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк

Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024

Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в своем Instagram* выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Анастасии... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:16

2024-05-30T13:16

2024-05-30T13:47

культура

россия

анастасия заворотнюк

екатерина волкова (актриса)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в своем Instagram* выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, отметив, что ее провожают только с добрыми и светлыми воспоминаниями.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни."Открыла ленту - и ком в горле. Не стало Анастасии Заворотнюк… Лети, Настенька. Там много хороших и любимых нами людей. И все они встречают тебя с улыбкой. И мы провожаем тебя только с добрыми и светлыми воспоминаниями. Мои искренние соболезнования родным и близким. Знаю, как тяжело", - написала Волкова.Певица Лолита также выразила сожаление в связи со смертью актрисы. "Настенька…. Ты успела быть счастливой на этой земле… Небеса тебя тоже будут любить", - написала она в своем Telegram-канале.Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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россия, анастасия заворотнюк, екатерина волкова (актриса)