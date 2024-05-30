https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949348246.html
Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк
Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк
Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в своем Instagram* выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Анастасии... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:16
2024-05-30T13:16
2024-05-30T13:47
культура
россия
анастасия заворотнюк
екатерина волкова (актриса)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в своем Instagram* выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, отметив, что ее провожают только с добрыми и светлыми воспоминаниями.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни."Открыла ленту - и ком в горле. Не стало Анастасии Заворотнюк… Лети, Настенька. Там много хороших и любимых нами людей. И все они встречают тебя с улыбкой. И мы провожаем тебя только с добрыми и светлыми воспоминаниями. Мои искренние соболезнования родным и близким. Знаю, как тяжело", - написала Волкова.Певица Лолита также выразила сожаление в связи со смертью актрисы. "Настенька…. Ты успела быть счастливой на этой земле… Небеса тебя тоже будут любить", - написала она в своем Telegram-канале.Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
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россия, анастасия заворотнюк, екатерина волкова (актриса)
Культура, Россия, Анастасия Заворотнюк, Екатерина Волкова (актриса)
Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк
Актриса Екатерина Волкова выразила соболезнования в связи со смертью Заворотнюк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова в своем Instagram* выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, отметив, что ее провожают только с добрыми и светлыми воспоминаниями.
Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
"Открыла ленту - и ком в горле. Не стало Анастасии Заворотнюк… Лети, Настенька. Там много хороших и любимых нами людей. И все они встречают тебя с улыбкой. И мы провожаем тебя только с добрыми и светлыми воспоминаниями. Мои искренние соболезнования родным и близким. Знаю, как тяжело", - написала Волкова.
Певица Лолита также выразила сожаление в связи со смертью актрисы. "Настенька…. Ты успела быть счастливой на этой земле… Небеса тебя тоже будут любить", - написала она в своем Telegram-канале.
Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани
. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова
. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина
" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.