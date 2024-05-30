Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:02 30.05.2024 (обновлено: 21:03 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949341725.html
Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк
Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024
Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным артистки Анастасии Заворотнюк. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:02
2024-05-30T21:03
культура
астрахань
анастасия заворотнюк
игорь бабушкин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:382:2048:1533_1920x0_80_0_0_77e4cc0d9ee8ceba03fe11ebd09575d4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным артистки Анастасии Заворотнюк. "Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью", — сказал он РИА Новости. Губернатор отметил, что Анастасия известна россиянам по ряду ролей в кино и сериалах. Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был телережиссером. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким актрисы", — добавил глава региона.Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:190:2048:1725_1920x0_80_0_0_7021ec26f08d0d5dc915ef4268201e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, анастасия заворотнюк, игорь бабушкин, россия
Культура, Астрахань, Анастасия Заворотнюк, Игорь Бабушкин, Россия
Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк

Астраханский губернатор Бабушкин выразил соболезнования родным Заворотнюк

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным артистки Анастасии Заворотнюк.
"Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью", — сказал он РИА Новости.
Губернатор отметил, что Анастасия известна россиянам по ряду ролей в кино и сериалах. Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был телережиссером.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким актрисы", — добавил глава региона.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Анастасии Заворотнюк
Вчера, 10:25
 
КультураАстраханьАнастасия ЗаворотнюкИгорь БабушкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала