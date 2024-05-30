Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк
Астраханский губернатор Бабушкин выразил соболезнования родным Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным артистки Анастасии Заворотнюк.
"Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью", — сказал он РИА Новости.
Губернатор отметил, что Анастасия известна россиянам по ряду ролей в кино и сериалах. Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был телережиссером.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким актрисы", — добавил глава региона.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
Биография Анастасии Заворотнюк
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