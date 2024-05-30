https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949341725.html

Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк

Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк - РИА Новости, 30.05.2024

Губернатор Астраханской области выразил соболезнования родным Заворотнюк

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным артистки Анастасии Заворотнюк. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:02

2024-05-30T13:02

2024-05-30T21:03

культура

астрахань

анастасия заворотнюк

игорь бабушкин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:382:2048:1533_1920x0_80_0_0_77e4cc0d9ee8ceba03fe11ebd09575d4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования родным артистки Анастасии Заворотнюк. "Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью", — сказал он РИА Новости. Губернатор отметил, что Анастасия известна россиянам по ряду ролей в кино и сериалах. Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был телережиссером. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким актрисы", — добавил глава региона.Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, анастасия заворотнюк, игорь бабушкин, россия