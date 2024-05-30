https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949339380.html

Эдгард Запашный назвал Заворотнюк замечательным человеком

Эдгард Запашный назвал Заворотнюк замечательным человеком - РИА Новости, 30.05.2024

Эдгард Запашный назвал Заворотнюк замечательным человеком

Народный артист РФ, гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный назвал заслуженную артистку России, актрису Анастасию... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:59

2024-05-30T12:59

2024-05-30T12:59

культура

анастасия заворотнюк

эдгард запашный

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Народный артист РФ, гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный назвал заслуженную артистку России, актрису Анастасию Заворотнюк замечательным человеком, великолепным профессионалом, большой труженицей и обаятельной женщиной. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Я с Настей несколько раз имел возможность пересекаться на различного рода шоу, снимался с ней вместе, являлся тем человеком, который видел взлет ее стремительной карьеры, очень радовался ее достижениям. И, конечно, сильно расстроился, когда узнал про проблемы со здоровьем. К сожалению, Настя не смогла победить эту ужасную болезнь в своем очень молодом возрасте. Замечательный человек, великолепный профессионал, большая труженица, обаятельная женщина. Очевидно, что мы потеряли очень хорошую актрису и очень хорошего человека", - сказал Запашный в беседе с РИА Новости. Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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анастасия заворотнюк, эдгард запашный, россия