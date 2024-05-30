https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949336836.html

"Восемь лет назад": дочь Заворотнюк высказалась после смерти матери

"Восемь лет назад": дочь Заворотнюк высказалась после смерти матери - РИА Новости, 30.05.2024

"Восемь лет назад": дочь Заворотнюк высказалась после смерти матери

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала после смерти актрисы о яркой истории, которая произошла восемь лет назад. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:53

2024-05-30T12:53

2024-05-30T15:59

анастасия заворотнюк

россия

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала после смерти актрисы о яркой истории, которая произошла восемь лет назад.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни."Вчера вечером телефон показал мне это воспоминание, когда мы с мамой восемь лет назад попали под сильный дождь, прятались под деревом и звонили Вальку, чтобы она нас забрала. А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа с тобой", - написала Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram*.Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других.В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна.*принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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анастасия заворотнюк, россия