https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949311352.html

Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев

Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев - РИА Новости, 30.05.2024

Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев

Заслуженная артистка РФ, актриса Анастасия Заворотнюк была яркой и характерной, заявил РИА Новости народный артист России Аванград Леонтьев, отметив, что... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:52

2024-05-30T11:52

2024-05-30T11:59

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владимир машков

матросская тишина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Анастасия Заворотнюк была яркой и характерной, заявил РИА Новости народный артист России Аванград Леонтьев, отметив, что вспоминает ее с нежностью. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Печально, что заболела. Печально, что ушла молодая женщина, красавица, талантливая. Настя училась в Школе-студии МХАТ на курсе, которым мне пришлось руководить. И надо сказать, что училась она очень хорошо. На дипломном спектакле "Иванов" играла роль Шурочки... Настеньку вспоминаем мы все с нежностью. Очень жаль то, что случилось. Настя на 20 моложе меня, могла бы еще очень много сделать", - сказал Леонтьев. Он отметил, что в сериале "Моя прекрасная няня", который принес Заворотнюк широкую известность, артистка проявила себя творчески и ярко, взяла характерность и очень точно ее воплотила. "И, таким образом, участие в этом сериале принесло ей популярность. Надо сказать, что молодому человеку трудно справиться с востребованностью, надо научиться отказываться от сомнительных проектов. Тем не менее, когда Настя снялась в боевике ("Код Апокалипсиса" - ред.) вдруг неожиданно, она и это сделала хорошо", - подчеркнул Леонтьев. По его словам, у актрисы были хорошие работы и в Школе-студии. "И все мы, педагоги, стали просить Олега Табакова и Владимира Машкова взять Настю на работу в тогда маленький подвальный Театр Олега Табакова. Это удалось, и Настя сыграла в знаменитой первой версии "Страсти по Бумбарашу" в постановке Машкова. Очень хорошая была работа, да и все работы у Насти как-то всегда удавались", - вспомнил артист. Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

https://ria.ru/20240530/zavorotyunk-1949306667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, астрахань, анастасия заворотнюк, олег табаков, владимир машков, матросская тишина