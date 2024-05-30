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Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:52 30.05.2024 (обновлено: 11:59 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949311352.html
Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев
Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев - РИА Новости, 30.05.2024
Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев
Заслуженная артистка РФ, актриса Анастасия Заворотнюк была яркой и характерной, заявил РИА Новости народный артист России Аванград Леонтьев, отметив, что... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:52
2024-05-30T11:59
культура
россия
астрахань
анастасия заворотнюк
олег табаков
владимир машков
матросская тишина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Анастасия Заворотнюк была яркой и характерной, заявил РИА Новости народный артист России Аванград Леонтьев, отметив, что вспоминает ее с нежностью. Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. "Печально, что заболела. Печально, что ушла молодая женщина, красавица, талантливая. Настя училась в Школе-студии МХАТ на курсе, которым мне пришлось руководить. И надо сказать, что училась она очень хорошо. На дипломном спектакле "Иванов" играла роль Шурочки... Настеньку вспоминаем мы все с нежностью. Очень жаль то, что случилось. Настя на 20 моложе меня, могла бы еще очень много сделать", - сказал Леонтьев. Он отметил, что в сериале "Моя прекрасная няня", который принес Заворотнюк широкую известность, артистка проявила себя творчески и ярко, взяла характерность и очень точно ее воплотила. "И, таким образом, участие в этом сериале принесло ей популярность. Надо сказать, что молодому человеку трудно справиться с востребованностью, надо научиться отказываться от сомнительных проектов. Тем не менее, когда Настя снялась в боевике ("Код Апокалипсиса" - ред.) вдруг неожиданно, она и это сделала хорошо", - подчеркнул Леонтьев. По его словам, у актрисы были хорошие работы и в Школе-студии. "И все мы, педагоги, стали просить Олега Табакова и Владимира Машкова взять Настю на работу в тогда маленький подвальный Театр Олега Табакова. Это удалось, и Настя сыграла в знаменитой первой версии "Страсти по Бумбарашу" в постановке Машкова. Очень хорошая была работа, да и все работы у Насти как-то всегда удавались", - вспомнил артист. Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html
https://ria.ru/20240530/zavorotyunk-1949306667.html
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россия, астрахань, анастасия заворотнюк, олег табаков, владимир машков, матросская тишина
Культура, Россия, Астрахань, Анастасия Заворотнюк, Олег Табаков, Владимир Машков, Матросская тишина
Заворотнюк была яркой актрисой, рассказал Авангард Леонтьев

Артист Авангард Леонтьев: Заворотнюк была яркой и характерной актрисой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Анастасия Заворотнюк была яркой и характерной, заявил РИА Новости народный артист России Аванград Леонтьев, отметив, что вспоминает ее с нежностью.
Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Церемония вручения премии Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Анастасии Заворотнюк
Вчера, 10:25
"Печально, что заболела. Печально, что ушла молодая женщина, красавица, талантливая. Настя училась в Школе-студии МХАТ на курсе, которым мне пришлось руководить. И надо сказать, что училась она очень хорошо. На дипломном спектакле "Иванов" играла роль Шурочки... Настеньку вспоминаем мы все с нежностью. Очень жаль то, что случилось. Настя на 20 моложе меня, могла бы еще очень много сделать", - сказал Леонтьев.
Он отметил, что в сериале "Моя прекрасная няня", который принес Заворотнюк широкую известность, артистка проявила себя творчески и ярко, взяла характерность и очень точно ее воплотила. "И, таким образом, участие в этом сериале принесло ей популярность. Надо сказать, что молодому человеку трудно справиться с востребованностью, надо научиться отказываться от сомнительных проектов. Тем не менее, когда Настя снялась в боевике ("Код Апокалипсиса" - ред.) вдруг неожиданно, она и это сделала хорошо", - подчеркнул Леонтьев.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Директор детской музыкальной школы в Астрахани рассказала о Заворотнюк
Вчера, 11:40
По его словам, у актрисы были хорошие работы и в Школе-студии. "И все мы, педагоги, стали просить Олега Табакова и Владимира Машкова взять Настю на работу в тогда маленький подвальный Театр Олега Табакова. Это удалось, и Настя сыграла в знаменитой первой версии "Страсти по Бумбарашу" в постановке Машкова. Очень хорошая была работа, да и все работы у Насти как-то всегда удавались", - вспомнил артист.
Анастасия Заворотнюк - российская актриса, родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Также актриса снималась в таких фильмах, как "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова. Она исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и в других. В 2006 году Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывает ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
Прекрасная няня: какой запомнится Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения.

Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По словам ее педагогов, артистка была способной и ответственной ученицей.

Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел

По словам ее педагогов, артистка была способной и ответственной ученицей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В последующем Заворотнюк посещала свою музыкальную школу, уже будучи известной актрисой.

Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре Россия

В последующем Заворотнюк посещала свою музыкальную школу, уже будучи известной актрисой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

После окончания Школы-студии МХАТ, Заворотнюк выступала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.

Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ

После окончания Школы-студии МХАТ, Заворотнюк выступала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн).

Актриса Анастасия Заворотнюк и продюсер Сергей Жигунов на премьерном показе фильма Шекспиру и не снилось

В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 16
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанк

В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова.

Солист балета Большого театра Николай Цискаридзе и актриса Анастасия Заворотнюк во время празднования дня рождения ресторана Антрекот

В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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6 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Всероссийская слава пришла к Заворотнюк после дебюта в сериале "Моя прекрасная няня".

Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009

Всероссийская слава пришла к Заворотнюк после дебюта в сериале "Моя прекрасная няня".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 16
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Роль Вики Прутковской артистка играла на протяжении семи сезонов с 2004 по 2009 год.

Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом, фигуристом Петром Чернышевым и сыном Майклом перед началом премьеры фильма Мамы в кинотеатре Октябрь

Роль Вики Прутковской артистка играла на протяжении семи сезонов с 2004 по 2009 год.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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8 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

За роль в "Моей прекрасной няне" Заворотнюк получила множество премий.

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

За роль в "Моей прекрасной няне" Заворотнюк получила множество премий.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 16
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Всего в кино и на телевидении актриса сыграла более 40 ролей.

Актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты Олимпийского огня в Астрахани

Всего в кино и на телевидении актриса сыграла более 40 ролей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 16
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Заворотнюк работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей.

Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве

Заворотнюк работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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11 из 16
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард".

Фигурист Петр Чернышев и актриса Анастасия Заворотнюк - ведущая шоу Ледниковый период - во время примерки коллекции спортивной одежды Ванкувер 2010 в салоне BoscoSport

В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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12 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.

Актриса Анастасия Заворотнюк на вечеринке в павильоне Мегафон в Олимпийском парке в рвмках XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 2006 году Анастасию Заворотнюк удостоили звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".

Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве

В 2006 году Анастасию Заворотнюк удостоили звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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14 из 16
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.

Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. Ей было 53 года.

Актриса Анастасия Заворотнюк на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. Ей было 53 года.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
16 из 16

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был режиссером, директором телеканала, членом Академии телевидения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 16

По словам ее педагогов, артистка была способной и ответственной ученицей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 16

В последующем Заворотнюк посещала свою музыкальную школу, уже будучи известной актрисой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 16

После окончания Школы-студии МХАТ, Заворотнюк выступала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 16

В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 16

В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
6 из 16

Всероссийская слава пришла к Заворотнюк после дебюта в сериале "Моя прекрасная няня".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 16

Роль Вики Прутковской артистка играла на протяжении семи сезонов с 2004 по 2009 год.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 16

За роль в "Моей прекрасной няне" Заворотнюк получила множество премий.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 16

Всего в кино и на телевидении актриса сыграла более 40 ролей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 16

Заворотнюк работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
11 из 16

В 2005 году она стала ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела также программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 16

Актриса была дважды замужем. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей –дочь Анна и сын Майкл. Второй муж – фигурист Петр Чернышов. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
13 из 16

В 2006 году Анастасию Заворотнюк удостоили звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 16

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
15 из 16

30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. Ей было 53 года.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
КультураРоссияАстраханьАнастасия ЗаворотнюкОлег ТабаковВладимир МашковМатросская тишина
 
 
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