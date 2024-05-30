Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи, отразила три контратаки
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области", — добавили в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.
Противник потерял до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе военные Западной группировки поразили две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую САУ "Гвоздика".
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Подразделения группировки "Север" также продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии.
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"Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области", — уточнили в Минобороны.
Бойцы отразили атаки двух групп штурмовиков в районах населенных пунктов Глубокое и Старица в Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.