https://ria.ru/20240530/zapad-1949346935.html

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.05.2024

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:13

2024-05-30T13:13

2024-05-30T14:08

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области", — добавили в сводке российского военного ведомства.Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.Противник потерял до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.При контрбатарейной борьбе военные Западной группировки поразили две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую САУ "Гвоздика".Подразделения группировки "Север" также продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии."Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области", — уточнили в Минобороны.Бойцы отразили атаки двух групп штурмовиков в районах населенных пунктов Глубокое и Старица в Харьковской области.Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240530/peskov-1949350068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность