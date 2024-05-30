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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.05.2024
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13:13 30.05.2024 (обновлено: 14:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zapad-1949346935.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 30.05.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:13
2024-05-30T14:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" &lt;...&gt; нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области", — добавили в сводке российского военного ведомства.Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.Противник потерял до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.При контрбатарейной борьбе военные Западной группировки поразили две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую САУ "Гвоздика".Подразделения группировки "Север" также продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии."Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области", — уточнили в Минобороны.Бойцы отразили атаки двух групп штурмовиков в районах населенных пунктов Глубокое и Старица в Харьковской области.Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240530/peskov-1949350068.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи, отразила три контратаки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" <...> нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Загоруйковка Харьковской области", — добавили в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, бойцы отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.
Противник потерял до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
При контрбатарейной борьбе военные Западной группировки поразили две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и 122-миллиметровую САУ "Гвоздика".
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Подразделения группировки "Север" также продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии.
«
"Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Константиновка, Гранов Харьковской области", — уточнили в Минобороны.
Бойцы отразили атаки двух групп штурмовиков в районах населенных пунктов Глубокое и Старица в Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
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