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Глава МИД Чехии призвал Запад создать "стратегию сдерживания России"
Глава МИД Чехии призвал Запад создать "стратегию сдерживания России" - РИА Новости, 30.05.2024
Глава МИД Чехии призвал Запад создать "стратегию сдерживания России"
Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv призвал Запад задуматься о необходимости "стратегии сдерживания России". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:52
2024-05-30T11:52
2024-05-30T11:52
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv призвал Запад задуматься о необходимости "стратегии сдерживания России". "Я приветствую любые меры, которые означают, что мы можем сдержать Россию", - сказал он. По словам Липавского, к "сдерживанию" относится и поддержка Украины. Как отмечает Euractiv, глава чешского МИД на фоне встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО призвал прекратить "бессистемные" шаги в отношении России и придерживаться более цельной стратегии на уровне НАТО. Как отмечает Euractiv, странам НАТО ранее уже поручали продумать возможные долгосрочные стратегии в отношениях с Москвой, но эти идеи не привели к каким-то определенным шагам. "Мы всегда говорим о каких-то мелочах или крупных вещах, но не о сложности остановки или сдерживания российской угрозы как таковой", - сказал Липавский, назвав отношения Праги с Москвой при этом "очень, очень сложным" вопросом. Министры иностранных дел стран НАТО в четверг и пятницу будут обсуждать выработку соглашений в преддверии июльского саммита лидеров альянса в Вашингтоне. Чешское агентство ЧТК со ссылкой на источники в дипведомстве Чехии ранее передавало, что главными темами неформальной встречи глав МИД стран НАТО станут ситуация на Украине и выполнение обязательств по расходованию 2% ВВП на оборонные нужды.
https://ria.ru/20240511/evropa-1945309234.html
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чехия, украина, москва, ян липавский, нато, в мире
Чехия, Украина, Москва, Ян Липавский, НАТО, В мире
Глава МИД Чехии призвал Запад создать "стратегию сдерживания России"
Глава МИД Чехии Липавский призвал Запад подумать о стратегии сдерживания России