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Захарова считает разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными - РИА Новости, 31.05.2024
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22:09 30.05.2024 (обновлено: 01:40 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/zakharova-1949526361.html
Захарова считает разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными
Захарова считает разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными - РИА Новости, 31.05.2024
Захарова считает разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными
Дискуссии о планах НАТО разрешить Украине бить по территории России - выдуманные, в них нельзя участвовать, Москва прекрасно понимает роль альянса в нанесении... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T22:09
2024-05-31T01:40
россия
украина
москва
мария захарова
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дискуссии о планах НАТО разрешить Украине бить по территории России - выдуманные, в них нельзя участвовать, Москва прекрасно понимает роль альянса в нанесении этих ударов, ему придется отвечать за это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т.н. "старой" территории России. Играют словами, повышают градус эмоциональности, перепевают на все лады. Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". Она отметила, что Киев "не в состоянии" самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. "Это возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО", - добавила дипломат. "В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", - указала Захарова. "А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами. В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать – в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри - никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им", - заключила она. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html
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россия, украина, москва, мария захарова, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
Захарова считает разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными

Захарова: НАТО придется ответить за удары ВСУ западным оружием по России

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дискуссии о планах НАТО разрешить Украине бить по территории России - выдуманные, в них нельзя участвовать, Москва прекрасно понимает роль альянса в нанесении этих ударов, ему придется отвечать за это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т.н. "старой" территории России. Играют словами, повышают градус эмоциональности, перепевают на все лады. Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
Она отметила, что Киев "не в состоянии" самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. "Это возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО", - добавила дипломат.
«
"В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", - указала Захарова.
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"А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами. В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать – в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри - никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им", - заключила она.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
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