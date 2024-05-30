Захарова считает разговоры о разрешении ВСУ бить по России выдуманными
Захарова: НАТО придется ответить за удары ВСУ западным оружием по России
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дискуссии о планах НАТО разрешить Украине бить по территории России - выдуманные, в них нельзя участвовать, Москва прекрасно понимает роль альянса в нанесении этих ударов, ему придется отвечать за это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т.н. "старой" территории России. Играют словами, повышают градус эмоциональности, перепевают на все лады. Это выдуманная дискуссия. В ней просто нельзя участвовать", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
Она отметила, что Киев "не в состоянии" самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. "Это возможно только с помощью космической разведки. Полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО", - добавила дипломат.
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"В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте", - указала Захарова.
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"А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами. В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать – в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И нечего западникам пускать эти лексические пузыри - никаких "разрешений" или "неразрешений" Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им", - заключила она.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.