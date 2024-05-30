https://ria.ru/20240530/zakazchik-1949400746.html
Заказчику покушения на депутата думы Сызрани вынесли приговор
Заказчику покушения на депутата думы Сызрани вынесли приговор - РИА Новости, 30.05.2024
Заказчику покушения на депутата думы Сызрани вынесли приговор
Суд назначил 5,5 лет лишения свободы заказчику покушения на убийство председателя комитета физкультуры и спорта думы Сызрани, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:28
2024-05-30T15:28
2024-05-30T15:28
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Суд назначил 5,5 лет лишения свободы заказчику покушения на убийство председателя комитета физкультуры и спорта думы Сызрани, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК России по Самарской области. Как установил суд, у самарца на почве личной неприязни возник умысел организовать убийство председателя комитета физкультуры и спорта думы Сызрани. Злоумышленник предложил своему знакомому совершить преступление за один миллион рублей, тот согласился. В июне-июле 2022 года заказчик сообщил своему знакомому данные об автомобиле потерпевшего, месте его проживания и распорядке дня. Затем передал предполагаемому исполнителю 700 тысяч рублей, мобильный телефон и огнестрельное оружие. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых региональным УФСБ России, 2 июля "киллер" сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении, после чего злоумышленник был задержан. Заказчику вменялась организация покушения на совершение убийства по найму (часть 3 статьи 33 УК РФ, часть 1 статьи 30 УК РФ, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ), а также незаконные приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (статья 222 УК РФ). "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
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происшествия, россия, сызрань, самарская область
Происшествия, Россия, Сызрань, Самарская область
Заказчику покушения на депутата думы Сызрани вынесли приговор
Заказчик покушения на депутата думы Сызрани получил 5,5 лет колонии
САМАРА, 30 мая - РИА Новости.
Суд назначил 5,5 лет лишения свободы заказчику покушения на убийство председателя комитета физкультуры и спорта думы Сызрани, сообщили
журналистам в пресс-службе СУСК России по Самарской области.
Как установил суд, у самарца на почве личной неприязни возник умысел организовать убийство председателя комитета физкультуры и спорта думы Сызрани. Злоумышленник предложил своему знакомому совершить преступление за один миллион рублей, тот согласился.
В июне-июле 2022 года заказчик сообщил своему знакомому данные об автомобиле потерпевшего, месте его проживания и распорядке дня. Затем передал предполагаемому исполнителю 700 тысяч рублей, мобильный телефон и огнестрельное оружие.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых региональным УФСБ России, 2 июля "киллер" сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении, после чего злоумышленник был задержан.
Заказчику вменялась организация покушения на совершение убийства по найму (часть 3 статьи 33 УК РФ, часть 1 статьи 30 УК РФ, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ), а также незаконные приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (статья 222 УК РФ).
«
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК России.