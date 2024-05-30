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В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
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11:22 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/yaponiya-1949302055.html
В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ
В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ
Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:22
2024-05-30T11:22
япония
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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии, сообщило агентство Киодо. Отмечается, что федерация депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности будет официально создана 6 июня. Ее создание обусловлено необходимостью обеспечения безопасности. Депутаты намерены потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов, так как если неопознанные воздушные явления окажутся, как отмечается, неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии. О серьезности намерений депутатов говорит тот факт, что ее возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада, а спикером станет экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коиздуми – Синдзиро.
https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html
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япония, в мире
Япония, В мире
В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ

Kyodo: в парламенте Японии создадут комиссию по вопросам неопознанных объектов

© UFO Sightings Daily Фотография облака в Сан-Диенго, напоминающее НЛО
Фотография облака в Сан-Диенго, напоминающее НЛО
© UFO Sightings Daily
Фотография облака в Сан-Диенго, напоминающее НЛО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии, сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что федерация депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности будет официально создана 6 июня. Ее создание обусловлено необходимостью обеспечения безопасности.
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Депутаты намерены потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов, так как если неопознанные воздушные явления окажутся, как отмечается, неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии.
О серьезности намерений депутатов говорит тот факт, что ее возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада, а спикером станет экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коиздуми – Синдзиро.
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