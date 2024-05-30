https://ria.ru/20240530/yaponiya-1949302055.html

В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ

В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В парламенте Японии создадут комиссию по НЛО, пишут СМИ

Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:22

2024-05-30T11:22

2024-05-30T11:22

япония

в мире

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ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Межпартийная комиссия по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений будет создана в парламенте Японии, сообщило агентство Киодо. Отмечается, что федерация депутатов для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности будет официально создана 6 июня. Ее создание обусловлено необходимостью обеспечения безопасности. Депутаты намерены потребовать от правительства создания органа, объединяющего специалистов, так как если неопознанные воздушные явления окажутся, как отмечается, неким секретным оружием других стран, то это может представлять угрозу безопасности Японии. О серьезности намерений депутатов говорит тот факт, что ее возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада, а спикером станет экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коиздуми – Синдзиро.

https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html

https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936798988.html

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, в мире