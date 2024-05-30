https://ria.ru/20240530/yakutiya-1949444549.html

Власти Якутии предупредили о возможном затоплении нескольких сел

Власти Якутии предупредили о возможном затоплении нескольких сел - РИА Новости, 30.05.2024

Власти Якутии предупредили о возможном затоплении нескольких сел

Уровень воды на реке Анабар в ближайшие сутки превысит опасные отметки, ожидается затопление села Саскылах и других населенных пунктов в Анабарском районе... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:05

2024-05-30T17:05

2024-05-30T17:05

происшествия

наводнения в россии — 2024

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Уровень воды на реке Анабар в ближайшие сутки превысит опасные отметки, ожидается затопление села Саскылах и других населенных пунктов в Анабарском районе Якутии, сообщила пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. По данным ведомства, на реке Анабар активная фаза ледохода проходит по территории Анабарского района. У села Саскылах уровень воды составил 1058 сантиметров (плюс 26 сантиметров за 4 часа) при критическом 1170 сантиметров, редкий ледоход. "Экстренное предупреждение по паводковой ситуации на территории Анабарского района... По данным оперативной группы, в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды до отметки 1150-1200 сантиметров, что выше опасной отметки на 30 сантиметров. Ожидается выход воды на пойму и затопление пониженных участков села Саскылах и, возможно, других населенных пунктов. Существует вероятность достижения критериев ЧС муниципального характера", - информирует пресс-служба. Местным властям рекомендовано оповестить население об угрозе затопления, организовать круглосуточное дежурство, провести эвакуацию населения и отгон скота в подготовленные места из зоны возможного затопления и подготовить плавательные средства. Ранее сообщалось, что предварительный ущерб от весеннего паводка в Якутии превысил 1,7 миллиарда рублей, пострадавшими в 25 населенных пунктах признаны 3497 человек.

https://ria.ru/20240523/pavodok-1947776399.html

https://ria.ru/20240519/pavodok-1946951884.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)