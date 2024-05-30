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СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников - РИА Новости, 30.05.2024
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14:05 30.05.2024 (обновлено: 16:04 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/wp-1949368983.html
СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников
СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников
Близкие к Владимиру Зеленскому политики в Киеве были недовольны выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в баре во время его визита, пишет The Washington... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:05
2024-05-30T16:04
сша
энтони блинкен
киев
владимир зеленский
дмитрий кулеба
в мире
украина
политика
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Близкие к Владимиру Зеленскому политики в Киеве были недовольны выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в баре во время его визита, пишет The Washington Post.&quot;После того как в начале этого месяца госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита сыграл на гитаре в одном из киевских баров песню &quot;Rockin&#x27; in the Free World&quot; с целью продемонстрировать поддержку Киеву, многие близкие к Зеленскому украинские политики назвали это выступление неуместным&quot;, — говорится в материале.Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.Позже член палаты представителей Мэтт Розендейл упрекнул Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом.
https://ria.ru/20240530/tni-1949340396.html
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сша, энтони блинкен, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба, в мире, украина, политика
США, Энтони Блинкен, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, В мире, Украина, Политика
СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников

WP: близкие к Зеленскому политики были недовольны выступлением Блинкена в баре

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Близкие к Владимиру Зеленскому политики в Киеве были недовольны выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в баре во время его визита, пишет The Washington Post.
«

"После того как в начале этого месяца госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита сыграл на гитаре в одном из киевских баров песню "Rockin' in the Free World" с целью продемонстрировать поддержку Киеву, многие близкие к Зеленскому украинские политики назвали это выступление неуместным", — говорится в материале.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
Позже член палаты представителей Мэтт Розендейл упрекнул Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом.
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СШАЭнтони БлинкенКиевВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаВ миреУкраинаПолитика
 
 
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