СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников

2024-05-30T14:05

2024-05-30T14:05

2024-05-30T16:04

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Близкие к Владимиру Зеленскому политики в Киеве были недовольны выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в баре во время его визита, пишет The Washington Post."После того как в начале этого месяца госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита сыграл на гитаре в одном из киевских баров песню "Rockin' in the Free World" с целью продемонстрировать поддержку Киеву, многие близкие к Зеленскому украинские политики назвали это выступление неуместным", — говорится в материале.Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.Позже член палаты представителей Мэтт Розендейл упрекнул Блинкена за его выступление в киевском баре в то время, когда сами США переживают рекордную инфляцию и сталкиваются с пограничным кризисом.

