https://ria.ru/20240530/vzyatka-1949515783.html

Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки

Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 30.05.2024

Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки

Директора самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревают в получении взятки в крупном размере, в отношении... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:48

2024-05-30T20:48

2024-05-30T20:48

происшествия

россия

куйбышевский район

самара

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Директора самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревают в получении взятки в крупном размере, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в своём Telegram-канале. "Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора Самарского филиала ВГУВТ, организовавшего преступную схему обогащения за счет заключения договоров аренды. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства. Преступление выявили сотрудники управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Они установили, что в четверг подозреваемый получил от предпринимателя взятку за оказание услуг в виде нелегального размещения плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на реке Сухой Самарке в Куйбышевском районе Самары. Кроме того, за счёт этих средств баня была подключена к электрообеспечению и коммуникациям университета. Действия руководителя филиала вуза квалифицированы по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи продолжают проводить мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и выявления возможных новых эпизодов преступной деятельности.

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

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куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, куйбышевский район, самара, следственный комитет россии (ск рф)