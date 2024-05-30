Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки
Директора самарского филиала ВГУВТ подозревают в получении крупной взятки
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Директора самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревают в получении взятки в крупном размере, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в своём Telegram-канале.
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"Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора Самарского филиала ВГУВТ, организовавшего преступную схему обогащения за счет заключения договоров аренды. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.
Преступление выявили сотрудники управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Они установили, что в четверг подозреваемый получил от предпринимателя взятку за оказание услуг в виде нелегального размещения плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на реке Сухой Самарке в Куйбышевском районе Самары. Кроме того, за счёт этих средств баня была подключена к электрообеспечению и коммуникациям университета.
Действия руководителя филиала вуза квалифицированы по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи продолжают проводить мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и выявления возможных новых эпизодов преступной деятельности.