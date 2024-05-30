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Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 30.05.2024
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20:48 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/vzyatka-1949515783.html
Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки
Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 30.05.2024
Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки
Директора самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревают в получении взятки в крупном размере, в отношении... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:48
2024-05-30T20:48
происшествия
россия
куйбышевский район
самара
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Директора самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревают в получении взятки в крупном размере, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в своём Telegram-канале. "Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора Самарского филиала ВГУВТ, организовавшего преступную схему обогащения за счет заключения договоров аренды. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства. Преступление выявили сотрудники управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Они установили, что в четверг подозреваемый получил от предпринимателя взятку за оказание услуг в виде нелегального размещения плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на реке Сухой Самарке в Куйбышевском районе Самары. Кроме того, за счёт этих средств баня была подключена к электрообеспечению и коммуникациям университета. Действия руководителя филиала вуза квалифицированы по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи продолжают проводить мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и выявления возможных новых эпизодов преступной деятельности.
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россия
куйбышевский район
самара
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происшествия, россия, куйбышевский район, самара, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Куйбышевский район, Самара, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу самарского филиала транспортного вуза заподозрили в получении взятки

Директора самарского филиала ВГУВТ подозревают в получении крупной взятки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Директора самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) подозревают в получении взятки в крупном размере, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в своём Telegram-канале.
«
"Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора Самарского филиала ВГУВТ, организовавшего преступную схему обогащения за счет заключения договоров аренды. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.
Преступление выявили сотрудники управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Они установили, что в четверг подозреваемый получил от предпринимателя взятку за оказание услуг в виде нелегального размещения плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на реке Сухой Самарке в Куйбышевском районе Самары. Кроме того, за счёт этих средств баня была подключена к электрообеспечению и коммуникациям университета.
Действия руководителя филиала вуза квалифицированы по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи продолжают проводить мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и выявления возможных новых эпизодов преступной деятельности.
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