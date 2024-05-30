Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:44 30.05.2024 (обновлено: 04:10 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/vzryvy-1949254774.html
В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ
Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:44
2024-05-30T04:10
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919926836_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_7fbd3adc48bd78236c473d5d9b616be6.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в 14 областях Украины, Киеве и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще одной серии взрывов в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949255133.html
https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929336801.html
хмельницкая область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919926836_139:0:1280:856_1920x0_80_0_0_5435d48547d679eeb9d09e78119e7171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкая область, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Хмельницкой области слышны повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Мужчина возле бомбоубежища во Львове - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
04:00
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в 14 областях Украины, Киеве и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще одной серии взрывов в Хмельницкой области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Хмельницкой области слышны взрывы, сообщают СМИ
25 февраля, 06:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала