https://ria.ru/20240530/vzryvy-1949254774.html

В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщили СМИ

Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T03:44

2024-05-30T03:44

2024-05-30T04:10

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкая область

украина

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919926836_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_7fbd3adc48bd78236c473d5d9b616be6.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны повторные звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в 14 областях Украины, Киеве и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Позднее телеканал "Общественное" сообщил о еще одной серии взрывов в Хмельницкой области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949255133.html

https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929336801.html

хмельницкая область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хмельницкая область, украина, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины