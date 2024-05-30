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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:47 30.05.2024 (обновлено: 03:15 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/vzryvy-1949251221.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:47
2024-05-30T03:15
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в девяти областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949247678.html
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в мире, хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Хмельницкой области на фоне тревоги прогремели взрывы

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в девяти областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники пожарной службы Украины
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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