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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:47
2024-05-30T02:47
2024-05-30T03:15
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в девяти областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Хмельницкой области на фоне тревоги прогремели взрывы