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В Николаевской области прогремел взрыв
В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 30.05.2024
В Николаевской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:49
2024-05-30T14:49
2024-05-30T14:49
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "Сообщают о взрыве в Николаевской области", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области прогремел взрыв
В Николаевской области после воздушной тревоги прогремел взрыв