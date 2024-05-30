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В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 30.05.2024
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14:49 30.05.2024
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В Николаевской области прогремел взрыв
В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 30.05.2024
В Николаевской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:49
2024-05-30T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "Сообщают о взрыве в Николаевской области", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240530/kharkov-1949374735.html
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николаевская область
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в мире, николаевская область, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Одесская область, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области прогремел взрыв

В Николаевской области после воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале.
"Сообщают о взрыве в Николаевской области", - говорится в сообщении телеканала.
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Украинские СМИ сообщают о новом взрыве в Харькове
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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