https://ria.ru/20240530/vzryv-1949387391.html

В Николаевской области прогремел взрыв

В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 30.05.2024

В Николаевской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:49

2024-05-30T14:49

2024-05-30T14:49

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. "Сообщают о взрыве в Николаевской области", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240530/kharkov-1949374735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, одесская область, вооруженные силы рф