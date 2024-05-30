https://ria.ru/20240530/vystavka-1949285836.html

В Москве открылась выставка о русофобии в Финляндии

В Москве открылась выставка о русофобии в Финляндии - РИА Новости, 30.05.2024

В Москве открылась выставка о русофобии в Финляндии

Экспозиция Российского военно-исторического общества (РВИО) "Эпизоды финской русофобии", рассказывающая о возникновении неприязни к России в Финляндии,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:11

2024-05-30T10:11

2024-05-30T18:17

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экспозиция Российского военно-исторического общества (РВИО) "Эпизоды финской русофобии", рассказывающая о возникновении неприязни к России в Финляндии, открылась в Москве. "Выставка рассказывает о непростой истории отношений между нашими странами. На шести уличных стендах опубликованы уникальные архивные фотографии и документы, рассказывающие о корнях русофобии в Финляндии. Расширенную экспозицию из 16 стендов можно также увидеть на Гоголевском бульваре", - говорится в сообщении РВИО. В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. "Теперь более 1300 километров некогда спокойной границы между двумя странами стали зоной возможной агрессии Североатлантического блока. Сегодня в Финляндии вполне официально гражданам с российскими паспортами нельзя ездить на авто с номерами РФ и брать с собой личные вещи. Однако такая оголтелая русофобия началась там далеко не вчера", - отмечает РВИО. Развитие в Российской ИмперииВ составе России Финляндия впервые обрела государственность. По воле императора Александра I она стала великим княжеством с правами широчайшей автономии. Финляндия из колонии Швеции превратилась в процветающую территорию со своими национальными особенностями. "До вхождения в состав Российской Империи Финляндия была жалкой провинцией, фактически колонией Шведского королевства. Со стороны Стокгольма к финнам относились как к людям второго сорта. Именно в Российской империи финский народ развил свою культурную идентичность, получил основы своего государственного устройства", - рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков, который цитируется в сообщении. По его словам, после вхождения в состав России в Финляндии начала бурно развиваться культура, экономика, общественные отношения. В Финляндии был образован сейм, была дана конституция. Полиция и таможенная служба также комплектовались из финнов. В 1917 году советское правительство во главе с Владимиром Лениным первым в мире заявило о признании независимости Финляндии. "Благодаря уже Советской России Финляндия получила независимость. Однако, как только это произошло, сразу же в кругах финского руководства последовали идеи, направленные на создание "Великой Финляндии". Она включала бы в себя не только территории, которые входили в состав Великого княжества Финляндского, но и территории Кольского полуострова, Мурманск, Архангельск, побережье финского залива, включая Санкт-Петербург и Эстонию, территории вокруг Ладожского, Онежского озера вплоть до Перми", - отметил Мягков. Военный агрессорВ годы гражданской войны Финляндия два раза совершала военную агрессию против Советской России. Мысль о "Великой Финляндии" никогда не покидала умы финского руководства. К примеру, было создано финское Академическое карельское общество, которое должно было идеологически обосновать претензии Финляндии на исконно русские земли. В 1939 году Советский Союз, желая обезопасить Ленинград, попросил руководство Финляндии отодвинуть границу на Карельском перешейке, а взамен был готов передать вдвое большую территорию в Советской Карелии. Однако финны ответили категорическим отказом. "Более того, они милитаризовали свою экономику, увеличили вооруженные силы и готовы были сдать свою территорию для третьих стран для нападения на Советский Союз. Либо Англии и Франции, либо Германии. Именно поэтому конфликт между Советским Союзом и Финляндией был неизбежен. Добавим, что постоянные вооруженные провокации, артиллерийские обстрелы подразделений красноармейцев на советской границе послужили поводом для того, чтобы Советский Союз решил вопрос уже военным путем", - подчеркнул Мягков. Участники геноцидаВо время Второй Мировой войны Финляндия выступила союзником нацистской Германии. В Хельсинки надеялись, что союз с гитлеровцами поможет им, наконец, создать "Великую Финляндию". Финнам удалось оккупировать значительную часть Советской Карелии и блокировать Ленинград с севера. "Финляндия повинна в геноциде советского народа. Финны вместе с немцами блокировали Ленинград. В результате блокады погибло более одного миллиона человек. Более того, Финляндия претендовала на территорию не только карельского перешейка, но и, как говорили финские руководители того времени, "граница между Великой Финляндией и Великой Германией должна проходить по реке Неве". Вся Карелия должна была стать частью "Великой Финляндии", - сказал Михаил Мягков. По словам научного директора РВИО, оккупационный режим, который Финляндия установила на территории Советской Карелии, в том числе в Петрозаводске, был сродни германскому нацистскому режиму. "Только в одном Петрозаводске было шесть концлагерей для мирных жителей, а всего Финляндия в Карелии устроила четырнадцать концлагерей. Одна треть русского населения, оказавшаяся в этих лагерях, погибла от издевательств, голода, болезней и лишений", - отметил Мягков. Часть нынешнего неонацизмаВ 1944 году Красная Армия нанесла Финляндии сокрушительный удар. Финны вышли из войны. Однако, несмотря на многочисленные преступления, совершенные на территории страны, Советский Союз не стал требовать выдачи главных военных преступников у Финляндии. Более того, как указывают эксперты, во второй половине XX века не было другой европейской капиталистической страны, с которой у СССР существовали бы более теплые отношения. "После войны начался новый этап отношений между СССР и Финляндией. Советский Союз позволил Финляндии не просто оставаться нейтральной, но и получать большие выгоды от торговли с нашей страной. Например, мы рассчитывались с финнами не валютой, а путем взаимообмена товарами. В результате чего финны получали выход на огромный советский рынок. В Финляндии начало развиваться кораблестроение, а также текстильная, деревообрабатывающая, целлюлозная промышленность" - сказал Мягков. Но добрососедские отношения длились недолго. После распада Советского Союза у финского руководства вновь появились идеи о создании "Великой Финляндии", добавил научный директор РВИО. "При нынешнем правительстве Финляндии, при нынешнем отношении Европы к России после начала СВО, мы можем сказать, что Финляндия поддерживает современный европейский неонацизм, является его частью", - подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html

https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926076300.html

https://ria.ru/20240208/posol-1926091468.html

https://ria.ru/20240207/reproduktsiya-1925933055.html

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финляндия, россия, ленинград, александр i, владимир ленин (владимир ульянов), российское военно-историческое общество (рвио), нато, советская россия